Боливия започва да произвежда бира от кока

П роизводство на нова бира от листа на кока е започнало в Боливия, но не е ясно дали тя някога ще бъде одобрена за продажба по света, съобщава АП.

В квартал на столицата Ла Пас се разнася сладникавият аромат на кока, накисната в бъчви – това е лицензираната от властите дестилерия El Viejo Roble (“Старият дъб”), която от години произвежда алкохол от листа на кока, а сега се готви да пусне на пазара нова бира, напоена с кока.

