Блокадите и протестните шествия в Сърбия продължават (ВИДЕО/СНИМКИ)

С туденти, граждани и преподаватели блокираха кръговото движение при Гражданския център на Нови Белград, а към тях се присъединиха и студенти от Философския факултет, които тръгнаха пеша от Ректората. Едночасовата блокада на кръговото кръстовище е част от кампанията „Нов Белград е за образование“ с участието на организацията „Пулс на началните училища в Белград“, която включва училища с пълно и частично спиране.

Родители на ученици, учители и граждани се събраха пред училищата в Нови Сад, откъдето тръгнаха заедно към кръстовището близо до Футошка пияца. Там отдадоха почит на загиналите при срутването на навеса с 15-минутно мълчание. След това те се отправиха към сградата на Общинското събрание, където се провежда митинг под мотото "Родителска солидарност" в подкрепа на стачкуващите ученици и служители от образованието. Там към тях ще се обърнат представители на родители и учители.

"Recent antidemocratic trends in Serbia have been met with waves of protest, beginning in 2017, when Vučić was first elected president in a contest the opposition and protesters decried as fraudulent." https://t.co/gQ12WVnBZN

След 15-минутно мълчание в знак на почит към жертвите на срутването на навеса в Нови Сад на 1 ноември, колона от студенти, гимназисти и граждани тръгнаха по улиците на Земун. Към тях се присъединиха и мотоциклетисти, а автошествието се охранява от полицейски сили.

A Reality Mapper captures the ‘15 Minutes of Silence’ protest in Belgrade, Serbia. The silent protest takes place daily across the country at 11:52 AM- the exact time the Novi Sad train station's canopy collapsed. The 15 minutes of silence represent one minute for each victim of… pic.twitter.com/d990EaPOJA