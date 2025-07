Ози Озбърн и ДНК-то в кутия: Шокиращите бизнес начинания на „Принца на мрака“

М оже ли Ози Озбърн да бъде възкресен? Ако искате да опитате – купете си кутия от това, докато все още има наличности.

Легендарният „Принц на мрака“, който почина във вторник на 76-годишна възраст, се включи в необичайно партньорство миналия месец с Liquid Death – марка консервирана вода, известна с хеви метъл естетиката си – за да предложи на пазара лимитирана серия кутии със студен чай.

Най-шокиращият елемент: Твърди се, че тези кутии съдържат следи от ДНК-то на Озбърн. Според рекламното послание на Liquid Death, фронтменът на „Iron Man“ е изпил и смачкал 10 кутии студен чай, оставяйки „следи от ДНК от слюнката си“.

„Сега, когато технологиите и федералният закон го позволяват, ще можете да пресъздадете Ози Озбърн и да му се наслаждавате стотици години напред“, заявиха от компанията. „Целостта на ДНК и резултатите от клонирането не са гарантирани“, добавят с намигване.

С подписа на Озбърн върху всяка опаковка, кутиите първоначално бяха разпродадени за 450 долара, но след смъртта му цената им на препродажба в eBay скочи до 4655 долара.

„Ози Озбърн е 1 от 1. Но ние продаваме истинската му ДНК, за да можете да го рециклирате завинаги“, казват от Liquid Death за сътрудничеството, което носи името „Безкрайно рециклируем Ози“. Обикновената версия на студения чай Liquid Death се продава за около 2 долара в Walmart и Stop & Shop.

Фронтменът на Black Sabbath се включи и в друг неочакван проект този месец – съвместна лимитирана колекция гримове с британската компания Jolie Beauty под надслова „I'm Going Through Changes“.

Колекцията включваше четки за грим с черни и червени косъмчета, ръчно огледало във формата на винилова плоча, както и продукти за устни и брокат за очи с названия на нюансите като „Bloodbath“, „Nightmare“ и „Hellraiser“.

Това обаче не е първото нестандартно бизнес партньорство в кариерата на Озбърн. Още през 2003 г. веригата Chipotle създаде специалната Chipotle Celebrity Card – карта, която дава неограничен достъп до продуктите на марката за една година – именно за Ози. Към 2022 г. той остава единственият човек, който някога е притежавал тази карта.

Семейството на Озбърн съобщи, че той е починал „заобиколен от любов“, в изявление, публикувано малко след кончината му във вторник.

