Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Новак Джокович

Той извежда Западна Германия, Хърватия и Сърбия до триумф за Купа Дейвис

23 септември 2025, 13:55
Почина тенис легендата Никола Пилич, забелязал първи таланта на Новак Джокович
Х ърватия и светът на тениса скърбят за Никола Пилич, който си отиде от този свят на 86-годишна възраст, предаде Хърватската радиотелевизия (HRT).

Роден през 1939 г. в Сплит, Пилич изгрява на сцената като тенисист през 60-те и 70-те години на миналия век.

Той е полуфиналист на Уимбълдън от 1967, като побеждава австралийската легенда Рой Емерсън. Шест години по-късно Пилич стига и до финал на турнир от Големия шлем - в Париж той отстъпва на Илие Настасе.

Пилич е известен до голяма степен и с треньорската си кариера. Той извежда Хърватия до исторически дебютен триумф за Купа Дейвис през 2005. Уникално негово постижение е, че печели отборната надпревара за мъже с три различни страни - Западна Германия, Хърватия и Сърбия.

Никола Пилич е с основна заслуга за развитието на 24-кратния шампион от Шлема Новак Джокович в ранните години на сърбина. 

