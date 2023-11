Бившият шеф на НАТО: Украйна може да се присъедини към алианса без окупираните от Русия територии

Б ившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен предложи Украйна да се присъедини към военния алианс без временно окупираните от Русия територии. Той заявява това в интервю за "Гардиан", съобщи Укринформ.

"Дойде време да направим следващата стъпка и да отправим покана към Украйна да се присъедини към НАТО. Нуждаем се от нова европейска архитектура за сигурност, в която Украйна е в сърцето на НАТО", казва Расмусен.

Според него планът за частично членство на Украйна "няма да символизира замразяване на конфликта, а вместо това ще отбележи решимостта да бъде предупредена Русия, че не може да попречи на присъединяването на Украйна към западния отбранителен съюз".

Расмусен е на мнение, че чрез изключването от НАТО на територии, държани от Русия, "ще се намали заплахата от конфликт между Русия и НАТО".

"Абсолютната надеждност на гаранциите по чл. 5 (от Северноатлантическия договор, бел. ред.) би възпряла Русия от организиране на нападения на украинска територия в рамките на НАТО и така би дало възможност на украинските сили да отидат на фронтовата линия. За да стане член 5 надежден, ще трябва да има ясно послание към Русия, че всяко нарушение на територията на НАТО ще бъде посрещнато с отговор", каза той.

Расмусен изложи и три основни причини, поради които на Украйна трябва да бъде предложено членство. Първо, Украйна в НАТО би действала като "защитна стена срещу все още агресивната Русия".

Второ: "Трябва да осъзнаем, че сивите зони са опасни зони. Неутралитетът в стария смисъл на думата вече не съществува. Сивите зони се превръщат в изкушение за Путин да атакува", смята Расмусен.

И накрая, Расмусен твърди, че украинската армия сега е най-укрепналата в битките армия в Европа и ще бъде актив и ще служи за пример за другите европейски сили.

От друга страна, Михайло Подоляк, съветник на украинския президент, заяви в Х, че изявленията, в които се предлага възможността Украйна да се присъедини към НАТО без окупираните от Русия територии, провокират Русия към по-нататъшна ескалация и я подтикват към агресивна война, предаде Укринформ.

"Обичам случайните странни предложения за "разрешаване на конфликта в Украйна". Те все пак доказват, че причините, ефектите и последствията не са очевидни за всички. Например понякога може да се чуе чудесното предложение, че Украйна уж лесно би могла да се присъедини към НАТО... на части, с територии, които не са окупирани. Ах, какви "прости решения", които в крайна сметка винаги струват много...", написа Подоляк.

Според него самото обсъждане на подобна възможност провокира Русия към по-нататъшна ескалация, подтиква я към позиция на агресивна война.

"Още малко и Украйна ще се разпадне. Необходимо е да се убиват повече граждани, да се изстрелват повече ракети". Това е очевидно, нали?", добави той.

Подоляк отбелязва, че е очевидно и да се зададе контравъпрос: "Кой каза, че Русия е готова да приеме предложението и да спре? Кой каза, че Русия ще е готова да се съгласи на "Украйна в НАТО"? Кой гарантира, че Русия няма да продължи експанзията си след паузата, възползвайки се от фиктивното прекъсване, за да укрепи позициите си? И накрая, кой точно ще действа като гарант за неприкосновеността?"

"Тогава защо правите тези чудесни предложения, като не предлагате никакви гаранции? Защо насърчавате Русия да извършва нови престъпления? Защо да се гарантира, че Руската федерация няма да загуби войната, няма да бъде подведена под отговорност за военни престъпления, няма да претърпи вътрешни трансформации, а ще може да продължи да инвестира в милитаризация и агресивна външна политика?", изрази учудването си съветникът на президента на Украйна Володимир Зеленски.

