Осъдиха бившият премиер на Малайзия на 12 г. затвор

Б ившият малайзийски премиер Наджиб Разак днес бе признат за виновен за корупция и осъден на 12 години затвор в първия процес, свързан с корупционния скандал за изчезването на милиарди долари от държавния фонд 1МДБ, който имаше отзвук чак до страните от Персийския залив и Холивуд, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

A Malaysian court found Najib Razak, the country’s former prime minister, guilty of corruption on charges stemming from the disappearance of $4.5 billion from a government investment fund he once controlled https://t.co/RFfzotbTTo