Бил Гейтс: Светът да се готви за следваща пандемия

В традиционното си годишно писмено послание мултимилиардерът Бил Гейтс предупреди, че светът трябва да се готви за следващата пандемия, както би се готвил за война.

"Светът трябва да похарчи милиарди долари, за да спести трилиони и да спаси живота на милиони хора", пише Гейтс, като посочва, че щетите и загубите от COVID-19 се изчисляват на около 28 трилиона долара.

