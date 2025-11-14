Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

В продължение на повече от век странно и неприятно физическо състояние, известно като ектродактилия, засяга семейство Стайлс. Рядкото вродено увреждане кара ръцете да изглеждат като щипки на омар, тъй като средните пръсти липсват или са сраснали с палеца и кутрето.

Докато много хора биха гледали на това състояние като на недъг, за семейство Стайлс то означавало възможност. Още от 1800-те години, когато семейството растяло и имало повече деца с необичайни ръце и крака, те създали цирково шоу: „Семейството омари“, което се превърнало в основна атракция на карнавалите през ранния XX в.

Но един от синовете, Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец.

Грейди Стайлс Джуниър става Момчето-омар

Грейди Стайлс Джуниър, който по-късно ще стане известен като Момчето-омар, е роден в Питсбърг през 1937 г. По това време баща му вече е част от цирковите „фрийк шоу“ програми и включва децата си с ектродактилия в номера.

Случаят на Грейди бил сериозен: освен ръцете, състоянието засягало и краката му, поради което той не можел да ходи. През повечето време използвал инвалидна количка, но се научил да придвижва тялото си, издърпвайки се с невероятна сила.

BONUS EPISODE ALERT! Patrons now have access to our latest episode on Grady Stiles Jr., AKA Lobster Boy! Available now.#cooldownbeers #podcast #patreon #LobsterBoy pic.twitter.com/kgGg6vYyof — Necronomipod (@necronomipod) August 17, 2024

С възрастта станал обезпокоително силен, нещо, което по-късно щяло да подпали неговия убийствен гняв.

През детството си Стайлс и семейството му обикаляли с циркове из страната, а извън сезона живеели в Гибсънтън, Флорида – място, където много карнавални работници се установявали. Семейството се справяло добре: изкарвали между 50 000 и 80 000 долара на сезон и, за разлика от много „фрийк“ артисти, не се налагало да се подлагат на нещо повече от любопитни погледи.

Грейди израснал в този свят и не било изненада, че като млад мъж се влюбил в друга работничка от карнавала – Мария (или според други източници Мери) Тереза, която избягала от дома си като тийнейджърка, за да се присъедини към цирка.

Тя не била част от номер, а служител, но се влюбила в Грейди и двамата сключили брак. Имали две деца и, подобно на баща му, Грейди включил децата с ектродактилия в семейния бизнес.

Тъмнината се настанява в живота на Грейди Стайлс

С израстването на децата, особено дъщеря му Кати, която нямала ектродактилия и била любимка на баща си, семейното наследство започнало да придобива мрачен оттенък.

Грейди пиел много, а в комбинация с огромната му сила, той станал насилник към жена си и децата. В един случай той използвал ръката си като щипка, за да изтръгне спиралата (IUD) на жена си от тялото ѝ по време на скандал, и често я душал – нещо, за което ръцете му били, за съжаление, подготвени добре.

Но най-лошото предстояло. Когато тийнейджърката му Дона се влюбила в момче, което Грейди не одобрявал, Момчето-омар показал смъртоносната си сила. Не е ясно как точно е станало: или Грейди отишъл в дома на младия мъж, или го поканил у дома под претекст, че ще даде благословия за сватбата, планирана за следващия ден.

Както и да е започнало, в навечерието на сватбата Грейди взел пушката си и хладнокръвно застрелял годеника на дъщеря си. На процеса признал без капка съжаление, но твърдял, че не може да бъде изпратен в затвора: местните затвори нямали условия за неговото увреждане и това щяло да бъде „жестоко и необичайно наказание“. По това време той вече имал цироза на черния дроб и емфизем от години пушене.

A carnival headliner confessed to murder, avoided prison due to a rare condition, and was later shot at home.



This is Grady Franklin Stiles Jr., born 1937, known onstage as Lobster Boy, whose life ended in Gibsonton, Florida, on November 29, 1992...🧵👇 pic.twitter.com/85jrVQwOIv — Fascinating True Stories (@FascinatingTrue) October 20, 2025

Съдът нямал реален контрааргумент, затворите наистина трудно биха се справили с подобен случай, и затова го осъдили само на 15 години пробация.

Убийството на Момчето-омар

По това време Грейди вече бил разведен с първата си жена, оженил се за друга и имал още две деца, които също подложил на системен тормоз. Вторият му брак също се разпаднал.

По причини, които никой не може да обясни, първата му жена се съгласила да се оженят повторно през 1989 г. Но и Мария Тереза, и вече порасналите деца имали предел.

Грейди се чувствал над закона и насилието се засилило. Мария достигнала своя краен предел.

Няколко години след повторната сватба тя платила 1500 долара на 17-годишния съсед Крис Уайънт, за да убие Грейди. Синът ѝ от друг брак, Глен, помогнал с плана. Една нощ Уайънт влязъл в караваната на Грейди с пистолет и го застрелял от упор.

Никой от тях не отричал, че убийството е било планирано. На процеса Мария разказала подробно за години насилие. „Мъжът ми щеше да убие семейството ми“, казала тя. „Вярвам го от цялото си сърце“. Поне едно от децата им, Кати, свидетелствало срещу него.

Журито осъдило Уайънт за убийство от втора степен на 27 години затвор. Мария Тереза и синът ѝ Глен били обвинени в убийство от първа степен. Тя получила 12 години затвор. Той – доживотна присъда.

Докато голяма част от семейството му била съдена, тялото на Грейди било погребано, ако това може да се нарече погребение:

Момчето-омар бил толкова мразен, че погребалното бюро не успяло да намери хора, които да носят ковчега му.