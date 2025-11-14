Любопитно

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

14 ноември 2025, 13:22
Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец
Източник: iStock/GettyImages

В продължение на повече от век странно и неприятно физическо състояние, известно като ектродактилия, засяга семейство Стайлс. Рядкото вродено увреждане кара ръцете да изглеждат като щипки на омар, тъй като средните пръсти липсват или са сраснали с палеца и кутрето.

Докато много хора биха гледали на това състояние като на недъг, за семейство Стайлс то означавало възможност. Още от 1800-те години, когато семейството растяло и имало повече деца с необичайни ръце и крака, те създали цирково шоу: „Семейството омари“, което се превърнало в основна атракция на карнавалите през ранния XX в.

Но един от синовете, Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец.

Грейди Стайлс Джуниър става Момчето-омар

Грейди Стайлс Джуниър, който по-късно ще стане известен като Момчето-омар, е роден в Питсбърг през 1937 г. По това време баща му вече е част от цирковите „фрийк шоу“ програми и включва децата си с ектродактилия в номера.

Случаят на Грейди бил сериозен: освен ръцете, състоянието засягало и краката му, поради което той не можел да ходи. През повечето време използвал инвалидна количка, но се научил да придвижва тялото си, издърпвайки се с невероятна сила.

С възрастта станал обезпокоително силен, нещо, което по-късно щяло да подпали неговия убийствен гняв.

През детството си Стайлс и семейството му обикаляли с циркове из страната, а извън сезона живеели в Гибсънтън, Флорида – място, където много карнавални работници се установявали. Семейството се справяло добре: изкарвали между 50 000 и 80 000 долара на сезон и, за разлика от много „фрийк“ артисти, не се налагало да се подлагат на нещо повече от любопитни погледи.

Грейди израснал в този свят и не било изненада, че като млад мъж се влюбил в друга работничка от карнавала – Мария (или според други източници Мери) Тереза, която избягала от дома си като тийнейджърка, за да се присъедини към цирка.

Тя не била част от номер, а служител, но се влюбила в Грейди и двамата сключили брак. Имали две деца и, подобно на баща му, Грейди включил децата с ектродактилия в семейния бизнес.

Тъмнината се настанява в живота на Грейди Стайлс

С израстването на децата, особено дъщеря му Кати, която нямала ектродактилия и била любимка на баща си, семейното наследство започнало да придобива мрачен оттенък.

Грейди пиел много, а в комбинация с огромната му сила, той станал насилник към жена си и децата. В един случай той използвал ръката си като щипка, за да изтръгне спиралата (IUD) на жена си от тялото ѝ по време на скандал, и често я душал – нещо, за което ръцете му били, за съжаление, подготвени добре.

Но най-лошото предстояло. Когато тийнейджърката му Дона се влюбила в момче, което Грейди не одобрявал, Момчето-омар показал смъртоносната си сила. Не е ясно как точно е станало: или Грейди отишъл в дома на младия мъж, или го поканил у дома под претекст, че ще даде благословия за сватбата, планирана за следващия ден.

Както и да е започнало, в навечерието на сватбата Грейди взел пушката си и хладнокръвно застрелял годеника на дъщеря си. На процеса признал без капка съжаление, но твърдял, че не може да бъде изпратен в затвора: местните затвори нямали условия за неговото увреждане и това щяло да бъде „жестоко и необичайно наказание“. По това време той вече имал цироза на черния дроб и емфизем от години пушене.

Съдът нямал реален контрааргумент, затворите наистина трудно биха се справили с подобен случай, и затова го осъдили само на 15 години пробация.

Убийството на Момчето-омар

По това време Грейди вече бил разведен с първата си жена, оженил се за друга и имал още две деца, които също подложил на системен тормоз. Вторият му брак също се разпаднал.

По причини, които никой не може да обясни, първата му жена се съгласила да се оженят повторно през 1989 г. Но и Мария Тереза, и вече порасналите деца имали предел.

Грейди се чувствал над закона и насилието се засилило. Мария достигнала своя краен предел.

Няколко години след повторната сватба тя платила 1500 долара на 17-годишния съсед Крис Уайънт, за да убие Грейди. Синът ѝ от друг брак, Глен, помогнал с плана. Една нощ Уайънт влязъл в караваната на Грейди с пистолет  и го застрелял от упор.

Никой от тях не отричал, че убийството е било планирано. На процеса Мария разказала подробно за години насилие. „Мъжът ми щеше да убие семейството ми“, казала тя. „Вярвам го от цялото си сърце“. Поне едно от децата им, Кати, свидетелствало срещу него.

Журито осъдило Уайънт за убийство от втора степен на 27 години затвор. Мария Тереза и синът ѝ Глен били обвинени в убийство от първа степен. Тя получила 12 години затвор. Той – доживотна присъда.

Докато голяма част от семейството му била съдена, тялото на Грейди било погребано, ако това може да се нарече погребение:

Момчето-омар бил толкова мразен, че погребалното бюро не успяло да намери хора, които да носят ковчега му.

Източник: All that is interesting    
ектродактилия Семейство Стайлс Момчето-омар цирково шоу фрийк шоу насилие убийство Грейди Стайлс Джуниър циркови артисти генетично заболяване
Последвайте ни

По темата

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 20 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 39 минути

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

Деница Суруджийска

„Дом в евро“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Скърцащата стара къща, която управлява Великобритания</p>

"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Свят Преди 1 час

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

България Преди 1 час

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

<p>Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей</p>

Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей

Свят Преди 1 час

Острият скалпел на историята виси над режима му, каза Медведев

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

Тя е родила сина си миналата седмица

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 2 часа

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg