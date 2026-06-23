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„Бях наистина лошо момче“ – мъжът на Кристи Ноем се забърка в нов скандал

Шай Сотомайор, доминатрикс, за която се твърди, че е имала тайна, дългогодишна онлайн афера с Байрън, заяви по време на гостуването си в подкаста „UNCLOSETED с Спенсър Макнаутен“, че съпругът на бившия секретар на Държавната сигурност (DHS) се е свързал с нея съвсем наскоро – миналия месец

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 11:39
„Бях наистина лошо момче“ – мъжът на Кристи Ноем се забърка в нов скандал
Бившият секретар по вътрешна сигурност на САЩ Кристи Ноем   
Източник: GettyImages

С поред разследващи, съпругът на бившия секретар по вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем, Байрън, е изпратил жалко, сексуално заредено текстово съобщение на секс работничка повече от месец след като странният му фетиш към „бимбофикация“ (трансформация в карикатурно женствена визия) беше изложен на показ в скандален репортаж.

Шай Сотомайор, доминатрикс, за която се твърди, че е имала тайна, дългогодишна онлайн афера с Байрън, заяви по време на гостуването си в подкаста „UNCLOSETED с Спенсър Макнаутен“, че съпругът на бившия секретар на Държавната сигурност (DHS) се е свързал с нея съвсем наскоро – миналия месец, съобщава The New York Post.

Сотомайор твърди, че той ѝ е написал: „Бях наистина лошо момче“ в текстово съобщение от 17 май. Безсрамното съобщение е било изпратено близо седем седмици след като Daily Mail публикува материал, разкриващ предполагаемото увлечение на Байрън по модели в OnlyFans – придружен от неудобни снимки, на които той позира прелъстително с абсурдно големи протези за гърди.

Сотомайор, която се подвизава и под името „Кристъл“, разказа пред Макнаутен, че след това Байрън се е свързал с нея в WhatsApp, на фона на информациите, че е постъпил в програма за сексуална рехабилитация, за да лекува зависимостта си към бимбофикация.

„Очевидно си много болен. Имаш нужда от помощ“, твърди Сотомайор, че е отговорила. След това секс работничката му е изпратила фактура в PayPal за 4500 долара, които Байрън уж все още ѝ дължал за услугите ѝ.

„Той или не знае кога да спре... или това е реален проблем за него“, каза Сотомайор, изчислявайки, че Байрън е похарчил до 45 000 долара за нея в продължение на девет години. Сотомайор описа Байрън като „неконтролируем“ (loose cannon), който не се е страхувал от последствията, ако бъде хванат.

„Всеки път, когато разговарях с него и му казвах нещо от рода на: „Хей, знаеш ли, хората могат да ни разкрият“, тъй като той говореше за среща на живо... Той отвръщаше: „Не ми пука“. Просто не му пукаше за последствията“, каза Сотомайор пред Макнаутен.

Сотомайор освен това твърди, че по време на телефонен разговор, който е провела с Байрън през януари, е чула Кристи Ноем да търси сметка от съпруга си с кого разговаря.

„Беше съвсем нормален разговор и изведнъж чувам: „С кого говориш?“. И си казах – това е жена“, спомня си Сотомайор, предполагайки, че Кристи е заварила Байрън неподготвен.

Представител на бившия секретар по вътрешната сигурност заяви през март, че Ноем е „съкрушена“ и „неприятно изненадана“ от доклада за наклонностите на Байрън и огромните му разходи за секс работнички. Байрън не отговори веднага на искането на „The New York Post“ за коментар.

Пълното интервю на Сотомайор с Макнаутен ще бъде публикувано от Uncloseted Media във вторник.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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