Изкуственият интелект е вече тук: Как да четем Vesti във Viber още по-умно с новия ChatGPT

Т ехнологичната революция направи огромна крачка напред. Rakuten Viber и OpenAI официално обявиха партньорство, което интегрира ChatGPT директно в популярното приложение за съобщения в България. Всички нови AI инструменти са напълно безплатни и достъпни на един клик разстояние, без да се налага да напускате платформата.

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

За нас като читатели и последователи, това отваря невероятни възможности. Сега е идеалният момент да проследим как можем да използваме тези нови функции, за да извлечем максимума от официалния канал на Vesti във Viber.

Източник: Viber

Ето как ChatGPT може да промени начина, по който се информирате и общувате в нашия канал:

1. Спестете време с „Обобщение на линкове“

В канала на Vesti ежедневно споделяме най-важните новини, анализи и дълги репортажи. Ако бързате, но искате да разберете същината на дадена статия, ChatGPT е насреща. Достатъчно е просто да натиснете новия бутон за обобщение под линка към публикацията на Vesti. Изкуственият интелект моментално ще генерира кратко и ясно резюме с най-важните акценти, за да сте в крак с информирания свят за секунди.

2. Коментирайте и дискутирайте новините с „Подобряване на съобщения“

Искате да се включите в дискусия под някоя от горещите теми във Viber канала на Vesti, но не сте сигурни как точно да формулирате мнението си? Новата икона с писалка в чата ви позволява да пренапишете текста си с подходящ тон и по-голяма яснота преди изпращане. Можете да направите коментара си по-остър, по-професионален или по-дипломатичен, а останалите потребители дори няма да разберат, че сте ползвали AI асистент.

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3. Преодолейте границите с „Превод на съобщения“

В канала на Vesti често споделяме международни новини или цитати от световни лидери. Ако искате да преведете даден коментар или да изпратите важна новина на ваш чуждестранен приятел, преводът вече става само с едно докосване върху иконата с писалка – директно в приложението.

4. Включете ChatGPT в разговорите за новини

Ако споделяте новина от канала на Vesti в личен или групов чат с приятели и искате допълнителен контекст, просто въведете „@“ и изберете ChatGPT. Можете да го попитате: @ChatGPT, какво още се знае по тази тема? или @ChatGPT, кога се очакват следващите събития?. Изкуственият интелект ще се включи в разговора ви с точни отговори, които са визуално разграничени от другите съобщения.

Как да започнете?

За да се възползвате от тези иновации, просто актуализирайте приложението Viber до последната му версия. Всички текстови инструменти (обобщение, превод и подобряване на съобщения) са достъпни веднага и не изискват регистрация или създаване на нов профил.

„Искаме да направим ежедневната комуникация по-лесна и по-креативна“, споделя Офир Еял, главен изпълнителен директор на Rakuten Viber. „Партньорството ни с OpenAI носи реална стойност в ежедневието на хората в България“.

Поверителността и сигурността остават в основата на Viber. Основните функции на приложението - включително лични разговори и съобщения, групови чатове, споделяне на лично съдържание и свързани устройства - са защитени чрез криптиране от край до край (end-to-end encryption), което гарантира, че разговорите между потребителите остават поверителни и не могат да бъдат прочетени от Viber.

Потребителите запазват контрола и при използването на AI функции. Преди първата употреба се изисква тяхното изрично съгласие с условията и политиките на OpenAI.

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Разговорите в „ChatGPT във Viber“ се обработват от OpenAI съгласно Условията за ползване и Политиката за поверителност на OpenAI. Ако потребителят свърже своя ChatGPT акаунт, активността му в ChatGPT във Viber ще бъде обвързана с този профил и ще се обработва съгласно стандартните политики за съхранение на данни на OpenAI.

При всички останали функции към OpenAI се изпращат сигурно единствено конкретният текст, изображение или заявка, които потребителят избере да обработи - никога данни за акаунта или останалото съдържание на чата. Тази информация се съхранява само за ограничен период от време и не се споделя, нито се използва за обучение на моделите на OpenAI. Функциите, базирани на ChatGPT, също така подлежат на Политиките за използване на OpenAI и компанията може да преглежда съдържание с цел безопасност и сигурност.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.

За OpenAI

OpenAI е компания за изследвания и внедряване на изкуствен интелект, посветена на мисията да гарантира, че изкуственият интелект с общо предназначение носи ползи за всички. За повече информация посетете openai.com.

Последвайте канала на Vesti във Viber още сега, тествайте новите ChatGPT функции и бъдете сред първите, които се информират по по-умен, бърз и модерен начин!