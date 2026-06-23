Хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби в Аляска, екипажът оцеля по чудо

Х еликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

При инцидента са пострадали четиримата членове на екипажа, като за щастие са се разминали с леки наранявания.

Хеликоптерът, MH-60 „Джейхок“, се е разбил на няколко километра от град Ситка, в слабонаселен район близо до Харбър Маунтин.

Спасителните служби са пристигнали на мястото около 11:00 ч. сутринта местно време (22:00 ч. българско време), приблизително час след катастрофата. Всички членове на екипажа са били евакуирани и транспортирани до медицинския център „Еджкъмб“, съобщиха от Бреговата охрана на САЩ.

„Изпитахме безкрайно облекчение, че хората от нашия екипаж са оцелели, като при това са само с леки травми“, заяви контраадмирал Боб Литъл, командир на Арктическото подразделение на Бреговата охрана на САЩ.

Причините за инцидента се изясняват.