Фокусник изчезна мистериозно в Австралия, армията го издирва

В ластите в Австралия издирват изчезнал илюзионист, видян за последно преди повече от 10 дни, докато съкрушените му роднини стават все по-разтревожени от неговото необяснимо изчезване.

26-годишният Даниел Хидън е видян за последно да напуска жилище на „Челси Авеню“ в Броудбийч, шофирайки своя сребрист Hyundai Santa Fe около 3 ч. сутринта на 14 юни. Автомобилът е открит два дни по-късно на паркинг в популярен район за пешеходен туризъм в долината Къръмбин, съобщиха от полицията в Куинсланд.

„Полицията и семейството на Даниел изпитват сериозни опасения за неговото благополучие, тъй като изчезването му е нетипично за неговия характер“, се казва в изявление на полицията от миналата седмица, пише Newsweek.

Хидън, илюзионист с близо 7000 последователи в Instagram, е висок около 180 см, със средно телосложение и маслинов тен. За последно е видян облечен с бордо риза и черен карго панталон, съобщиха властите. Австралийските военни се присъединиха към издирването на Хидън, в което в събота се включиха и около 100 доброволци, съобщи Gold Coast Bulletin.

„Членове на армията ще бъдат на място във вторник, за да продължат издирването“, каза пред медията временно изпълняващият длъжността главен комисар на Голд Коуст Брет Джаксън.

„Поради терена и голямата площ, която трябва да бъде обходена, използваме въздушни средства, включително полицейски авиационни звена и дронове. Планирано е издирването ни да продължи до сряда, когато ще направим повторна оценка на ситуацията“, обясни той.

Роднините на Хидън са взели участие в издирвателните дейности в събота, каза Джаксън. „Те са изключително разстроени, мислите ни са с тях и правим всичко възможно, за да открием г-н Хидън“, заяви комисарят, допълвайки, че има „висока вероятност“ за оцеляване поради наличието на вода в пресечения регион.

Обстоятелствата около изчезването на Хидън остават неясни, но разследващите не подозират престъпление. Служители от Пожарната и спасителна служба на Куинсланд също участват в настоящите издирвателни операции, съобщи Gold Coast Bulletin.

Братът на Хидън, Илия Джамшиди, сподели, че първоначално роднините са вярвали, че той е предприел самостоятелно пътуване. „Той наистина си прави бягства сред природата, къмпингува често, но никога без да поддържа контакт. Не е взел телефона си със себе си, което е малко необичайно. Седмица без връзка или подслон – това е доста необичайно за нас“, каза Джамшиди пред 7NEWS.

Джамшиди каза, че районът за пешеходен туризъм в Куинсланд близо до водопадите Джордж Фолс и Кугал Каскейдс, където е намерена колата на Хидън, има специално значение за брат му. „Той ме е водил на това място също. Това е едно от любимите му места. Координатите на едно кътче там са татуирани на пръстите му, така че това означава много за него“, сподели той пред 7NEWS.

Джамшиди допълни, че Хидън – чийто уебсайт твърди, че „трансформацията изисква изчезване“ – е опитен планинар, който умишлено избира трудни, неотъпкани маршрути. „Той не обича да се придържа към маркираните пътеки. Той търси трудностите в неизследвани места“, каза той.

Изчезването на Хидън е съсипало родителите му, каза Джамшиди. „Има много сълзи. Личният ми живот е оставен на заден план“, сподели той.

Майката на Хидън междувременно е убедена, че синът ѝ ще бъде спасен. „Той е мой син и е много силен. Не знаете на какво е способен. Вярвам в него, но сега вече са изминали повече от осем дни. Трябва да го намерим, той има нужда от помощ. Но той е жив и хората могат да дойдат и да помогнат да го намерим, преди нещо да се е случило“, каза тя пред 7NEWS.