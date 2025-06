Кристи Ноем приета в болница с алергична реакция

М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем беше хоспитализирана във Вашингтон във вторник „от съображения за повишено внимание“ след получена алергична реакция, съобщи говорител на Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

53-годишната Ноем е била транспортирана до болница в столицата, като е „в съзнание и се възстановява“, уточни представител на ведомството. Източници, запознати със ситуацията, заявиха пред The Post, че самата Ноем е повикала линейка, за да бъде откарана за медицинска помощ.

