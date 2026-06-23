Oracle съкрати 21 000 служители през 2026 г. заради инвестиции в AI

А мериканският технологичен гигант Oracle е извършил значително преструктуриране, което е довело до съкращаването на приблизително 21 000 работни места през 2026 г. Това мащабно намаление на персонала е част от стратегическо пренасочване на компанията към инвестиции в областта на изкуствения интелект (AI).

Към 31 май 2026 г. Oracle е разполагал със 141 000 служители, което представлява спад от 13% спрямо предходната година, когато броят им е бил около 162 000. Тези съкращения са стрували на компанията сумата от 1,84 милиарда долара.

Oracle workforce shrinks by about 21,000 employees amid AI adoption https://t.co/wygOGZT7oZ https://t.co/wygOGZT7oZ — Reuters (@Reuters) June 23, 2026

Решението за намаляване на работната сила е пряко свързано с амбициозните планове на Oracle за развитие и интегриране на AI технологии в своите продукти и услуги. Компанията цели да засили позициите си на пазара, като се фокусира върху иновациите в сферата на изкуствения интелект.

Според анализатори, този ход отразява по-широка тенденция в технологичния сектор, където компаниите преразпределят ресурси, за да отговорят на нарастващото търсене на AI решения. Oracle залага на бъдещето, като инвестира в технологии, които се очаква да доминират през следващите години.

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Притесненията на пазара на труда относно загубата на препитание поради бурното навлизане на изкуствения интелект в глобален мащаб нарастват с бързи темпове. Общо 196 големи технологични компании са съкратили над 119 800 свои служители от началото на календарната година насам, сочат актуалните данни на Layoffs.fyi – специализиран уебсайт, който следи отблизо освобождаването на персонал в целия дигитален сектор.

Oracle, която дълго време заемаше позицията на по-малък играч в конкурентната индустрия на облачните изчисления, през последните месеци сключи ключови мащабни споразумения за изграждане на центрове за данни с гиганти като OpenAI и Meta. Целта на тези ходове е компанията да се конкурира по-успешно с водещите лидери на пазара в лицето на Amazon и Microsoft.

Въпреки това, за разлика от споменатите технологични лидери, които финансират масивните си капиталови разходи чрез генериране на огромни собствени парични потоци, Oracle бе принудена бързо да изразходва наличните си средства и да прибегне до емитиране на нов корпоративен дълг. На фона на тези процеси, акциите на компанията отбелязаха спад от около 10% на борсите от началото на тази година.

По-рано този месец от Oracle обявиха, че очакват нетните им капиталови разходи да достигнат близо 70 милиарда долара през текущата фискална година. За да успее да финансира тези колосални разходи, компанията ще трябва да набере допълнителни 40 милиарда долара под формата на нов дълг и собствен капитал, което включва и вече обявената емисия на акции на обща стойност 20 милиарда долара.