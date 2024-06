"Бягай, О Джей, бягай": 30 години от преследването, което шокира Америка

17 юни 1994 г. вече беше планиран като един от най-натоварените дни в спортния календар на САЩ.

Феновете на "Ню Йорк Рейнджърс" не само празнуваха първата победа на отбора за купа "Стенли" от повече от половин век насам, но и любимите на града "Никс" щяха да се изправят срещу "Рокетс" в Хюстън за мач №5 от финалите на НБА.

Добавете и последния кръг от Откритото първенство на САЩ на Арнолд Палмър в родната му Пенсилвания, както и началото на Световната купа в Чикаго, и голяма част от страната беше планирала целия си петъчен следобед.

Разкриха причината за смъртта на О Джей Симпсън

Тогава О Джей Симпсън набра "911", което доведе до незабравим спектакъл, наблюдаван от около 95 милиона телевизионни зрители.

Обичана звезда от НФЛ, актьор и футболен анализатор, Симпсън беше обвинен в убийството на бившата си съпруга Никол и нейния приятел Роналд Голдман. Но вместо да се предаде, носителят на титлата "Хейсман" се качва на задната седалка на автомобила Ford Bronco ("Форд Бронко") на своя приятел и бивш съотборник, за да се впусне в полицейско преследване по магистралите на Лос Анджелис. През следващите часове пицария "Домино" отчита рекордни продажби, водещият на ABC Питър Дженингс приема шегаджийско обаждане на живо по телевизията, а страната се запознава с Кардашиян.

Следващият материал е ретроспекция на прословутото полицейско преследване на Симпсън 30 години по-късно.

Симпсън почина през април на 76-годишна възраст след битка с рака, но не се стигна до скръб, каквато можеше да се очаква за един от членовете на Залата на славата. Вместо това неговата Алма матер, Университетът на Южна Калифорния, и НФЛ запазиха мълчание по повод кончината на Симпсън.

Официално той беше оправдан по време на процеса за убийство през 1994 г., въпреки че по-късно Симпсън беше признат за отговорен за смъртта на Никол и Голдман по време на последвалия граждански процес.

По-късно Симпсън излежава девет години в затвора, след като е арестуван за това, че е проникнал в хотелска стая в Лас Вегас под дулото на пистолет, за да вземе спортни сувенири, за които твърди, че са негови, припомня Daily Mail.

В компанията на студена бира и голф: Ето как е прекарал последните си дни О Джей Симпсън

Дотогава обаче репутацията на Симпсън е опетнена и въпреки честите му опити да остане встрани от общественото внимание, мнозина смятат, че той е виновен за двойното убийство от 1994 г.

Именно по време на това преследване голяма част от американците за първи път разглеждат възможността О Джей да е намушкал брутално Никол Браун Симпсън и Роналд Голдман близо до входа на жилището ѝ в Брентууд.

