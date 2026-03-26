Свят

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

26 март 2026, 19:30
Източник: AP/БТА

С пециалния пратеник на президента на САЩ за Близкия изток, Стив Уиткоф днес потвърди думите на Доналд Тръмп, че се водят проговори с Иран, като поясни, че това става с посредничеството на Пакистан, предава "Ал-Джазира".

Уиткоф посочи, че иранците са се свързали с Белия дом, след като Тръмп отправи заплаха в социалната си мрежа в събота, казвайки, че ако не отворят Ормузкия проток в рамките на 48 часа и не гарантират, че няма пречки за корабоплаването, той ще започне да бомбардира енергийната инфраструктура в Иран, започвайки с най-голямата електроцентрала.

Белият дом мълчи за "тайния план" за Иран

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки, включително никакво обогатяване на уран, никакви ядрени оръжия и ограничаване на иранската ракетна програма.

Голяма част от плана е била обсъдена на по-ранни преговори с посредничеството на Оман, но представителите на САЩ са си тръгнали, смятайки, че иранците не са сериозни.

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

По думите на Уиткоф, това е довело до решението на Тръмп, неговия екип по национална сигурност и съветниците му, включително зетят му Джаред Кушнер, да наредят атака срещу Иран.

Днес Тръмп намекна за възможността за засилване на атаките срещу Иран, тъй като в последните часове преговорите изглежда са в застой.

Източник: Al Jazeera    
САЩ Иран Доналд Тръмп Стив Уиткоф
