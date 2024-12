Белият дом криел менталните проблеми на Байдън от ден 1

С ътрудници в Белия дом прикривали очевидния умствен упадък на президента Байдън от първия ден на неговото президентство, като предпазиха застаряващия главнокомандващ от обществеността и дори пренаредиха графика му след разсеяни изпълнения, разкрива експлозивен доклад в четвъртък.

Липсата на достъп до най-възрастния президент в историята на САЩ е добре известна във Вашингтон – Джо Байдън е държавният глава, който е дал най-малко големи пресконференции в съвременната история.

Той често правеше гафове и изпадаше в неловки ситуации,

когато беше под светлините на прожекторите, но досега беше крито от обществеността до каква степен екипът му в Белия дом прикрива менталните му проблеми, казват депутати и спонори на Демократичната партия пред „Ню Йорк пост“ (New York Post).

Персоналът на президента формира здрава черупка около 82-годишния Байдън веднага след встъпването му в длъжност на фона на пандемията от COVID-19, като личните му взаимодействия бяха незабавно ограничени още през януари 2021 г.

Освен това обаче служителите започнаха да правят корекции в ежедневните му планове, когато президентът изглеждаше уморен или продължаваше да се спъва – буквално и преносно – на световната сцена.

До пролетта на 2021 г. срещите му са пренасрочени, за да се съобразят с неговите „добри и лоши дни“.

Според изданието служител по сигурността е казал на помощник на президента по това време: „Той има добри и лоши дни, а днес беше лош ден, така че ще разгледаме това утре“.

Срещите често са били планирани за по-късно през деня – факт, който беше разкрит за първи път след провала на дебата на Байдън срещу новоизбрания президент Доналд Тръмп, когато служителите признаха, че тогавашният кандидат на Демократическата партия е имал затруднения да функционира извън шестчасов прозорец, който затваря около 16 ч. ежедневно.

Веднъж влезли в стаята с президента, служителите бяха инструктирани да правят брифингите си кратки и по същество. Частните дискусии дори с някои от най-близките му избраници в кабинета, включително министъра на финансите Джанет Йелън и министъра на отбраната Лойд Остин, станаха по-редки.

Белият дом освен това наел гласов треньор, холивудския магнат и съпредседател на кампанията Джефри Каценбърг, за да се опита да подобри неговия слаб, дрезгав тон.

Други служители премахнаха негативните репортажи от купчината новини на Байдън за деня, подвеждайки го относно мнението на обществеността за представянето на работата му

– което достигна 70-годишно дъно през 2024 г.

Заместник прессекретарят Андрю Бейтс оспори характеристиката на своя шеф. „Президентът Байдън разговаря с членовете на кабинета си ежедневно и с повечето членове по няколко пъти седмично, оставайки близо до тях относно прилагането на ключови закони и укрепването на нашата национална сигурност“, каза Бейтс в изявление.

„Президентът Байдън ръководи модерна администрация. Заседанията на кабинета са важна традиция, но съвременната работна среда означава, че те могат да бъдат по-малко и по-рядко“, добави той.

Но знаците за влошеното състояние на Джо Байдън бяха налице през целия му мандат в Овалния кабинет: той често разчиташе на бележки, беше забелязан да му отпечатват големи упътвания, често смесваше имената на чуждестранни високопоставени лица или други факти и правеше гафове, когато излизаше извън сценария.

Обръчът около Байдън беше също толкова стегнат по време на неговата кратка и неуспешна кампания за преизбиране,

като служителите задаваха толкова много въпроси, че изненадаха спонсорите относно степента им на контрол.

Преди това кандидатът на Демократическата партия беше информиран за рейтинга си от социолога Джон Анзалоун по време на успешната му кампания през 2020 г., но до 2024 г. никакви резултати от проучвания не бяха предадени директно на Байдън и вместо това бяха предадени чрез бележки на помощниците му по време на кампанията.

Задържането на информацията особено загрижи анкетьорите от кампанията на Байдън, тъй като числата на Тръмп започнаха да растат. Персоналът на кампанията също беше загрижен, че първата дама Джил Байдън ще засенчи президента, дори по време на първичните избори през 2020 г., според "Ню Йорк Пост".

„Колкото повече я карате да говори, толкова повече той изглежда зле“, каза нейният прессекретар по онова време, Майкъл Лароса, пред изданието и добави, че е бил инструктиран от най-близкия довереник на Джил, служителя на Белия дом Антъни Бернал.

