Вижте шокирания Зеленски, когато Джо Байдън го нарече „Путин“

Р еакцията на украинския президент Володимир Зеленски на президента Джо Байдън, който погрешно го представи като „Путин“ на срещата на върха на НАТО във Вашингтон в четвъртък, стана вирусна.

"Дами и господа, президентът Путин": Байдън погрешка представи Зеленски като руския държавен глава

„И сега искам да дам думата на президента на Украйна, който има толкова смелост, колкото и решителност, дами и господа, президентът Путин“, каза Байдън, докато говори пред репортери за подкрепата на НАТО за Украйна.

"Президент Путин?" президентът на САЩ бързо каза, коригирайки се. „Президентът Зеленски. Толкова съм съсредоточен върху това да победя Путин.“

Видеозапис, публикуван в X, бивш Twitter, досега е гледан повече от 16 милиона пъти и всички коментират шокираната физиономия на Зеленски.

Объркването идва в уязвим момент за президента на САЩ. 81-годишният Байдън е изправен пред нарастващи призиви да се откаже от надпреварата за президент през ноември 2024 г. след лошото му представяне на дебата срещу бившия президент Доналд Тръмп на 27 юни.

Президентският дебат повдигна въпроси относно здравето на Байдън и способността му да спечели изборите на 5 ноември.

Гафът на Байдън накара присъстващите в залата да ахнат, а някои можеха да бъдат чути да викат "Зеленски!", в опит да коригират президента на САЩ.

Когато Зеленски взе микрофона, каза: „По-добър съм“. Байдън отговори: „Ти си адски много по-добър“.

