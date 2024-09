Гаф: Байдън сложи шапка с лозунг "Тръмп 2024" на 11 септември(СНИМКИ)

П резидентът на САЩ Джо Байдън си сложи една от характерните червени шапки на своя предшественик и кандидат за президент Доналд Тръмп в сряда, като Белият дом каза, че това е демонстрация на "единство" на годишнината от атаките от 11 септември 2001 г.

Демократът беше предизвикан да сложи шапката, докато присъстваше на възпоменателни събития с вицепрезидента Камала Харис - опонент на Тръмп на президентските избори през ноември - в Пенсилвания, където се разби полет 93.

(Видеото е архивно: Байдън: Тръмп дори не беше близо до спечелването на дебата)

Joe Biden wearing Trump’s hat never looked better in his whole life! pic.twitter.com/2N2f7l1zBl