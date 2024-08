„Америка, дадох най-доброто от себе си за теб“: Емоционалното сбогуване на Джо Байдън

Т ова не беше речта, която Джо Байдън искаше да произнесе. Поне не тази година, при тези обстоятелства.

Но ако някой знае колко бързо може да се промени съдбата, това е този президент – чийто личен и професионален живот е белязан от трагедия и несгоди, пише ВВС.

Говорейки пред препълнена зала в Чикаго в първата вечер на Националния конгрес на Демократическата партия, Байдън предложи пълна защита на своето президентство – засягайки много от темите, по които той водеше кампания през 2020 г. и отново тази година, преди да се откаже от повторното си избиране предизборна оферта в средата на юли, няколко седмици след катастрофално представяне на дебата.

'America, I gave my best to you': Biden eyes legacy in emotional farewell https://t.co/kfrHCsHivG

„Както много от вас, отдадох сърцето и душата си на тази нация“, каза той към края на почти едночасово обръщение, прекъсвано от дрезгави викове „Благодаря ти, Джо“.

Джо Байдън излезе на сцената, след като беше представен от дъщеря си Ашли и съпругата си Джил, която каза на публиката, че „го е видяла да рови дълбоко в душата си“, когато е решил да напусне президентската надпревара.

След като прегърна Ашли, той взе кърпичка, за да попие сълзите. Президентът докосна сърцето си и застана малко по-изправен на катедрата с усмивка, докато тълпата продължаваше да аплодира.

Речта му беше насочена към мястото му в историята, но той прекара известно време във възхвала на своя вицепрезидент - жената, която се надява да го наследи в Белия дом.

„Избирането на Камала беше първото решение, което взех, когато станах номиниран, и това е най-доброто решение, което съм правил през цялата си кариера“, каза той. „Тя е твърда, опитна и има огромна почтеност.“

За разлика от речта си в Овалния кабинет преди четири седмици, Байдън не говори директно за предаване на факела на ново поколение – но посланието беше достатъчно ясно. След като президентът приключи изказването си, Камала Харис и нейният съпруг Дъг Емхоф излязоха да прегърнат Байдън и съпругата му Джил.

„Обичам те“, каза вицепрезидентът на г-н Байдън след прегръдката им.

Докато Байдън прекара голяма част от края на речта си, фокусирайки се върху Харис – мълчаливо потвърждение, че начинът, по който тя се справя срещу Доналд Тръмп на гласуването през ноември, може да повлияе или да наруши начина, по който историята и неговата партия го помни – много от по-ранните оратори на вечерта насочиха тяхната почит към настоящия обитател на Белия дом.

Всичко започна с планирана – но необявена – поява на самата Харис, която излезе на сцената под бурни аплодисменти.

„Джо, благодаря ти за твоето историческо лидерство и за целия ти живот в служба на нашата нация и за всичко, което продължаваш да правиш“, каза тя. „Ние сме ви вечно благодарни.“

По-късно сенаторът от Делауеър Крис Куунс – един от най-близките съюзници на Байдън – дойде на свой ред да възхвали президента.

„Никога не съм познавал по-състрадателен човек от Джо Байдън“, каза той. „Никога не съм познавал човек, който е взел от собствената си загуба и собствената си вяра и е дал толкова много за бъдещето на толкова много други.“

Хилари Клинтън отдаде своя собствена почит, когато се появи на сцената по-рано вечерта, като каза на тълпата, че г-н Байдън е „върнал достойнството, благоприличието и компетентността обратно в Белия дом“

Приемът, който Байдън получи от препълнената конгресна зала на Демократическата партия, беше също толкова напрегнат. Демократите тук в Чикаго ликуват цял ​​ден. Но аплодисментите за президента можеха да бъдат както знак на благодарност за неохотното му решение да се оттегли, така и знак на почит към легендарната политическа кариера, започнала през 1972 г., когато той беше избран за първи път в Конгреса на 29-годишна възраст.

An emotional US President Joe Biden passed the torch to Democratic nominee Kamala Harris with a hug saying he gave everything for America.



To read more, head over to https://t.co/TNHWHNSpDk#thecurrent #uspresident #joebiden #genocidejoehttps://t.co/miR0XiiFDh pic.twitter.com/anixlc8joP