Белият дом: Ким Чен-ун иска среща с Путин в Русия, за да обсъдят доставки на оръжия

С евернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун иска да се срещне в Русия с президента Владимир Путин, за да обсъдят оръжейни доставки, каза днес говорителката на Съвета за национална сигурност към Белия дом Адриен Уотсън, цитирана от Франс прес.

Така тя повтори твърденията на вестник "Ню Йорк таймс", който обяви по-рано през деня, че Ким планира да отиде този месец във Владивосток, за да разговаря с Путин за снабдяване на Москва с оръжия за войната срещу Украйна.

"Както вече сме казвали публично, преговорите между Русия и Северна Корея за оръжия активно напредват. Знаем, че Ким Чен-ун иска тези преговори да продължат, включително с дипломатическо посещение на най-високо равнище в Русия", заяви представителката на американското президентство.

