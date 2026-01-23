България

Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични

23 януари 2026, 13:33
Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване
Източник: Благой Бекриев, NOVA

П ловдивчанинът Виктор Гроздарев и още двама мъже, чиито имена не са известни, спасиха млада жена от удавяне и премръзване в Гребния канал в Пловдив. Преди обяд жената е паднала в ледените води, съобщиха от пожарната.

Докато тичал в района, Виктор чул викове за помощ и без да се замисля веднага се включил в животоспасяващата акция, притичайки се на помощ на другите двама, по-възрастни от него мъже. Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с чиято помощ започнало изтеглянето на жената към брега.

Заради селфи: Майка и дете едва не загинаха в Гребния канал в Пловдив (ВИДЕО)

На място пристигнал и екип на пожарната, който се включил в акцията. С общи усилия жената била извадена от водата и предадена на медицински екип. Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение.

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични, пише NOVA.

Източник: NOVA    
Хип-хоп легендата REDMAN идва в София на 14 май. Рапърът, определен от Еминем за един от най-великите на всички времена, ще представи шоу, размиващо границите между класическия East Coast звук и модерната вълна.

