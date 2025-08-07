Свят

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Инцидентът е станал преди спасителите на плажа да започнат работа

7 август 2025, 13:10
Спасиха българин от удавяне в Гърция
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Г раждани спасиха от удавяне 30-годишен българин на плажа Ароги в Гърция, съобщава Xronos.

Инцидентът е станал преди спасителите да започнат работа, около 9:00 часа във вторник сутрин, когато се е чул българин да вика за помощ от плажа.

Местните жители и служителите на плажния бар в района веднага са се втурнали на помощ. За щастие в близкия спортен комплекс по това време имало треньори, сред  които и бивш шампион по плуване, който също се притекъл на помощ.

Благодарение на намесата на всички, младият българин е успял да стигне до брега, изтощен, но невредим.

Източник: Агенция "Фокус"    
българин гърция удавяне спасяване море
