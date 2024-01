Байдън: Тръмп използва реториката на нацистка Германия (ВИДЕО)

А мериканският президент Джо Байдън отправи сериозна вербална атака срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, като го обвини, че използва реториката на нацистка Германия, предаде Франс прес.

Доналд Тръмп, който е големият фаворит за президентската номинация на Републиканската партия, "е готов да пожертва нашата демокрация, за да получи властта", каза демократът Байдън в района на Вали Фордж в щата Пенсилвания - историческо място, свързано с американската Война за независимост.

"Той казва, че кръвта на американците е била замърсена, като използва точно същия език, който е бил в употреба в нацистка Германия", заяви 81-годишният Байдън.

Президентът Байдън направи това изявление в рамките на реч, посветена на третата годишнина от щурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. Тогава симпатизанти на Доналд Тръмп се опитаха да попречат на потвърждаването на резултатите от президентските избори през 2020 година, които бяха спечелени от Байдън.

Планираше се Байдън да произнесе речта си по случай третата годишнина от щурма на Капитолия утре, но събитието бе изтеглено за днес, тъй като според метеорологичната прогноза утрешният ден ще е буреносен.

Щурмът на Капитолия продължава да е тема, която поражда сериозни разногласия в САЩ. Една четвърт от американците смятат, че щурмът е бил организиран от ФБР, въпреки че нямат никакви доказателства за това, става ясно от проучване на в. "Вашингтон пост" и на Мерилендския университет, публикувано тази седмица.

Пълната реч чуйте тук:

FULL SPEECH: President Joe Biden delivers his most powerful speech yet in defense of American democracy and calls out Trump's threats to the nation on the eve of the 3rd anniversary of the January 6 attack.



Everyone should watch the speech till the end and share it far and wide. pic.twitter.com/iffBKkSYAE