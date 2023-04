Байдън назначи Лейди Гага за съпредседател на комитет по изкуствата

П резидентът Джо Байдън назначи поп звездата Лейди Гага за съпредседател на президентския комитет по изкуствата и хуманитарните науки заедно с филмовия продуцент Брус Коен, предадоха американски медии.

80-годишният президент съобщи новината в официално прессъобщение, което включваше и списък на членовете на комитета от "А" класацията, като Джордж Клуни и Кери Уошингтън.

37-годишната Гага през годините се е съюзявала с президента Байдън и се прочу с изпълнението на националния химн на церемонията по встъпването му в длъжност през 2021 г.

Двойката обедини усилията си през 2016 г., за да популяризира кампанията "It's On Us", която разглежда проблема със сексуалните посегателства в университетските кампуси.

Президентският комитет по изкуствата и хуманитарните науки (PCAH) е създаден при администрацията на Роналд Рейгън през 1982 г., за да съветва президента по културната политика с цел "засилване на федералната подкрепа за изкуствата, хуманитарните науки и музейните и библиотечните услуги", според Белия дом.