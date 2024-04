Напрежението в Близкия изток ескалира: Иран нападна с дронове и крилати ракети Израел

И ран пусна късно в събота рояк от безпилотни летателни апарати с експлозиви и изстреля ракети по Израел в първото си директно нападение на израелска територия, с което създаде опасност сериозна ескалация, съобщи Ройтерс.

МВнР: България е силно обезпокоена от неприемливата атака на Иран срещу Израел

Израел беше атакуван с повече от 200 дрона и ракети, съобщи говорителят на израелската армия контраадмирал Даниел Хагари. Той каза, че много от тях са били прехванати още преди да стигнат територията на Израел. По данни на израелските власти няколко ирански ракети земя-земя са ударили Израел, ранили са 10-годишно момиче в района на град Арад в пустинята Негев и са причинили леки щети във военен обект в южната част на страната.

Иранската държавна агенция ИРНА каза, че са нанесени "сериозни щети в най-голямата военновъздушна база в Негев" и че при атаката са били използвани крилати и балистични ракети.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че военновъздушните му сили са изстреляли десетки ракети срещу конкретни цели в Израел.

"Изстрелването на ракетите бе предприето в отговор на редица престъпления, извършени от ционисткия режим, включително атаката срещу иранското консулство в Дамаск и убийството на група командири и военни съветници на страната ни в Сирия", се казва още в изявлението на Корпуса.

В същото време съюзниците на Иран, бойците на ливанската групировка "Хизбула" и йеменските бунтовници хути, извършиха нападения срещу Израел, като първите изстреляха ракети по окупираните от Израел Голански възвишения, а вторите - пуснаха безпилотни самолети към израелска територия.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в южната част на Израел, край Мъртво море, в района на Йерусалим и в северната част на страната. Израелското правителство призова жителите на редица градове да се укрият в бомбоубежищата.

Малко след началото на операцията в профила на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в X беше публикувано съобщение, в което се казва, че "дяволският режим ще бъде наказан".

Съседите на Израел, Йордания и Ливан, обявиха затваряне на въздушното си пространство, както и Ирак, който граничи с Иран. Египет, друг съсед на Израел, обяви, че поставя въздушната си отбрана в повишена готовност.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху разговаря по телефона с президента на САЩ Джо Байдън след заседание на израелския военновременен кабинет. Малко преди това Байдън потвърди "непоколебимия ангажимент" на Съединените щати "към сигурността" на израелския си съюзник.

Израел поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да бъде осъдена атаката на Иран и за да бъде обявен Корпусът на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

"Иранското нападение е сериозна заплаха за световния мир и сигурност и аз очаквам Съветът да използва всички средства, за да предприеме конкретни действия срещу Иран", каза в "Екс" постоянният представител на Израел в световната организация.

Иран призова Съединените щати "да стоят настрана".

"Това е конфликт между Иран и бандитския израелски режим, от който Съединените щати ТРЯБВА ДА СТОЯТ НАСТРАНА!", заяви в X иранското постоянно представителство. "Извършени въз основа на член 51 от Устава на ООН, отнасящ се до легитимната самоотбрана, военните действия са в отговор на агресията на ционисткия режим срещу нашия дипломатически комплекс в Дамаск", се казва в публикацията, цитирана от АФП

"Случаят може да се смята за приключен. Ако обаче израелският режим допусне нова грешка, отговорът на Иран ще бъде значително по-строг", предупреди дипломатическото представителство.

Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антониу Гутериш заяви, че "осъжда категорично силната ескалация" и призова за "незабавно спиране на военните действия". Нападението беше осъдено от десетки страни по целия свят и много световни лидери изразиха безпокойство от ескалация на военните действия в Близкия изток. "Тези удари заплашват да разпалят напрежение и да дестабилизират района. Иран за пореден път показва, че възнамерява да сее хаос в собствения си заден двор", се казва в изявление на британския премиер Риши Сунак.

