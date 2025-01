АзГ пред Мъск: Направете Германия отново велика

И лон Мъск участва по видеовръзка в официалното откриване на предизборната кампания на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) месец преди парламентарните избори в страната на 23 февруари, предаде ДПА.

В обръщение към събралото се множество преди речта на водещия кандидат на партията Алис Вайдел милиардерът заяви, че АзГ е „най-добрата надежда“ за Германия и че няма нищо лошо в това хората да „изпитват гордост“, че са германци.

„Честно казано смятам, че има прекалено силен фокус върху вината от миналото и ние трябва да продължим напред. Децата не трябва да са виновни за греховете на своите родители или дори своите прабаби и прадядовци“, посочи той.

Elon Musk claims that the upcoming election in Germany “could decide the fate of Europe, maybe even the fate of the world.”



