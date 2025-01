Руска телевизия заличи “нацисткия поздрав” на Мъск

П о руска телевизия бяха показани кадри, на които Илон Мъск прави спорния поздрав по време на встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, но жестът е замъглен.

Широко обсъжданият жест на собственика на X, оприличаван на нацистки поздрав, беше показан в сегмент на новинарския канал „Россия 24“, но при изпълнението му не се виждаха нито ръката, нито гърдите на Мъск.

Лигата против поругаването (ADL), която се бори с антисемитизма, заяви, че жестът на Мъск не е бил нацистки поздрав. Фактът, че е бил цензуриран по руската телевизия, повдига въпроси за това как е протекъл той в Русия, която има законодателство срещу реабилитирането на нацизма.

Каналът в Telegram на независимата руска медия The Insider публикува клипа, в който водещият споменава дебата за „спорния жест“ на Мъск по време на встъпването в длъжност на Тръмп в Capital One Arena във Вашингтон. Той беше осъден от някои демократи и леви политици в Европа.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION. A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn

Благодарейки на хората за избирането на Тръмп, Мъск хвана лявата страна на гърдите си с дясната ръка и протегна ръката си през гърдите, след което се обърна и повтори жеста.

В руската програма ръката и гърдите на Мъск бяха размазани, докато той изпълняваше жеста. Водещият каза, че предприемачът може да е изпълнил поздрав, подобен на клетвата за вярност. Водещият допълни, че тъй като жестът е имал сходство с жестовете в нацистка Германия, е предизвикал толкова бурна реакция.

Водещият не обясни защо жестът е бил цензуриран, но в Русия има строги закони срещу нацистките символи.

Неудобният жест на Илон Мъск за встъпването в длъжност на Тръмп (ВИДЕО)

През юли 2021 г. Русия прие федерален закон, който забранява използването или публичното показване на нацистки символи, речи или изображения на лидери или групи, определени като престъпни от Международния военен трибунал по време на Нюрнбергския процес от 1945-46 г.

Москва посочва „денацификацията“ като едно от основанията за пълномащабното си нахлуване в Украйна, въпреки че това обвинение е отхвърлено от Киев и международната общност.

The Insider написа: „Жестът на Елон Мъск, напомнящ на нацистки поздрав, беше размазан в ефира на Russia 24.“

all the nazi experts & historians on twitter: hey so, that was a nazi salute.



some asshole who pays for twitter: it was just an awkward movement let's not create fake outrage here.



meanwhile elon: pic.twitter.com/Em62SKrIoX