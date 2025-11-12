Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Свят

12 ноември 2025, 10:21
Л юбителката на ретро автомобили Лена Кавасиан е следващата напуснала Къщата на Big Brother. Тя получи най-малък процент от гласовете на зрителите и се прости с мечтата си за победа броени дни преди големия финал на социалния експеримент тази събота.

Най-популярната къща в България стана домакин на поредица от емоционални моменти. Съквартирантите продължиха да харчат от наградния фонд на победителя за лични и общи облаги, което доведе и до нови конфликти между тях.

Любителят на печивата Давид, изкусителната Сияна и бизнес дамата Елена устояха на огромното желание да се срещнат с най-близките си хора, за да запазят наградата непокътната. Принципният Котов обаче отказа да изпълни задача, дадена му от Big Brother, което коства нови 5000 лева от общата сума.

В края на вечерта се проведе и дългоочакваният негативен вот между съквартирантите, където Валентин събра най-много гласове за изгонване. Big Brother обаче разкри, че всичко това е било експеримент, който е имал за цел всеки един от участниците да заяви своите морални принципи.

Елиминация в Къщата все пак имаше, но отстранена бе автомонтьорката Лена, събрала едва 0.9% от вота на зрителите на NOVA. Темпераментната арменка е следващият ексклузивен гост на горещия стол на “Голямата сестра”. Тя разказва за скандалите, любовта, принципите и разделите в Къщата, както и какво ѝ е липсвало, за да достигне до края на играта. Епизодът е наличен в  NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Гласуването за големия победител в най-обсъжданото риалити продължава в приложението NOVA PLAY. Там зрителите могат да подкрепят своя фаворит, определяйки кой от всички останали участници заслужава да излезе последен от социалния експеримент.

Не пропускайте Big Brother и в сряда, 12 ноември, от 22:00 ч. по NOVA, защото изненадите за съквартирантите тепърва предстоят. Кой ще напусне Къщата тази вечер?

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Биг Брадър Лена Кавасиан Елиминация Зрителски вот Риалити предаване Съквартиранти Автомонтьорка NOVA Социален експеримент Голямата сестра
