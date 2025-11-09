Любопитно

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

9 ноември 2025, 17:54
Т я влезе с естествен чар, а излезе с усещането, че е казала по-малко, отколкото е мислила. Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова. Бъдещият педагог говори откровено за мълчанието, мъжката суета, дискриминацията и за това защо жените не трябва да бъдат само съблазнителки. Каква е причината Ебру да се въздържа от секс повече от година въпреки тогавашните ѝ отношения с партньора си?

Източник: NOVA

„Жертвата на сезона е Сияна!“, заяви Ебру категорично. Тя признава, че често е избирала да мълчи в напрегнати моменти в Къщата, но това не означава, че не е имала позиция. „Емоционалността ми е сила“, допълва тя, „а не слабост“. Макар да е отпаднала с най-малко зрителска подкрепа, определя участието си като лична победа - стигането почти до финалната седмица и единствената ѝ номинация за целия сезон.

Ебру разкрива, че понякога е усещала дискриминация заради името и произхода си. „Аз съм туркиня, но се чувствам повече българка“, споделя тя. „Не знам турски, не знам и ромски. Вкъщи говорим само на български език!“. В разговора си с Елена Сергова признава, че се чувства „гузна“, защото не чете достатъчно и не познава добре историята си, но обещава - „След Big Brother ще прочета поне 2-3 книги!“

Зад усмивката ѝ стои романтична натура и желание за семейство. В момента тя завършва начална педагогика и мечтае да стане учител, макар да признава, че още не се чувства напълно подготвена. „Децата са най-искрените същества“, споделя Ебру. „Искам да бъда преподавател, който да им покаже, че искреността е сила.“

А когато темата стига до любов и връзки, Ебру не бяга от провокациите. „Мога да бъда много цветна в секса!“, споделя с усмивка и добавя, че интимността за нея е основата на една връзка. „Ако липсва секс, то връзката е изчерпана.“

Защо Ебру смята, че разликата в годините в една връзка не са фактор? Какво я отблъсква в прекалено суетните мъже? И какво мисли за секса на първа среща? Всички откровени, неподправени и с чувство за хумор отговори ви очакват в новия епизод на „Голямата сестра Podcast“.

Гледайте епизода на "Голямата сестра Podcast" в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

