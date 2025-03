Автомобилната индустрия в Европа: Нови технологии и по-малко бюрокрация

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ще предложи промени в изискванията за опазване на околната среда по отношение на европейските производители на автомобили. Тя посочи това в изявление след среща с представители на автомобилострителния сектор в Европейския съюз.

По нейните думи ЕС ще запази целите си за намаляване на въглеродното замърсяване, но ще внесе допълнителна гъвкавост и ще намали бюрокрацията. Тя добави, че ще бъдат въведени изисквания към съдържанието на батериите за електромобили.

