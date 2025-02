Автомобил се вряза в група хора в Мюнхен, има ранени

А втомобил се е врязал в група хора в Мюнхен, като няколко души са пострадали, съобщава Daily Mail.

В момента в района на Дахауер тече мащабна полицейска операция, информираха властите в публикация в X (бившия Twitter).

#München Fahrzeug rast in Menschengruppe, vermutlich Demonstranten. Junger Mann, vmtl. der Fahrer, von Polizei festgenommen und abgeführt. Laut bisherigen Angaben 15 Verletzte. pic.twitter.com/4Io0auZENa pic.twitter.com/DHuZWRuYdh

Според свидетел на инцидента, германската журналистка Сандра Демелхубер, произшествието е станало по време на митинг на профсъюза Verdi, когато автомобил се е врязал в демонстрацията.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O