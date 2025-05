Автобус се вряза в аварирал автомобил – пламъци, жертва и 32 ранени в Лос Анджелис

Е дин човек бе убит и 32 бяха ранени, двама от тях тежко, след като туристически автобус се удари в аварирал автомобил на магистрала в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители.

Шофьорът на автомобила умрял на място, след като превозното средство било обхванато от пламъци в следствие на катастрофата, станала на около 32 километра източно от центъра на Лос Анджелис, се казва в изявление на местната полиция.

Според полицейски представител 32 души са били откарани в болници, като двама от тях са в тежко състояние. По думите му останалите пътници в автобуса са получили леки и средно тежки наранявания.

По предварителна информация на полицията автомобилът получил неизвестна повреда и спрял в една от лентите на магистралата, след което автобусът, в който е имало 63 души, се ударил в него.

Движението на магистралата вече е възстановено.

