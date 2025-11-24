Свят

Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия

24 ноември 2025, 15:40
Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения
Източник: IStock

М инистърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер е обявил днес, че австрийската концепция за гранична охрана ще бъде доразвита и адаптирана към променената ситуация в областта на нерегламентираната миграция, съобщават електронни медии в страната. 

Възложено е на Генералната дирекция за обществена сигурност да изготви нова концепция до средата на декември, заяви министърът преди работна среща със словашкия министър на вътрешните работи Матуш Шутай-Ещок в Китзе, община в провинция Бургенланд. 

Австрия въвежда контрол по границата със Словакия

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия и посочи границата между Бургенланд и Унгария. Докато през октомври 2022 година там са били задържани близо 15 000 бежанци, тази година са регистрирани само 180 случая. Същевременно само една четвърт от задържаните в Бургенланд през тази година (около 2700) са подали молба за убежище. 

Новата концепция ще включва и мерки на унгарска територия, както и трансгранични, координирани контролни мерки със Словакия, които ще бъдат обсъдени по време на работната среща. Граничният контрол със Словакия съществува от над две години и засега ще продължи до 15 декември. 

Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
Австрия Нерегламентирана миграция Граничен контрол Словакия Унгария МВР Концепция за гранична охрана Молби за убежище Бургенланд Работнa среща
Последвайте ни

По темата

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Зеленски и Коща предвиждат единна позиция на ЕС за Украйна

Свят Преди 10 минути

Коща по-рано заяви, че е поканил лидерите на всички 27 държави членки на ЕС на специална среща по въпросите на Украйна в Луанда

<p>Сватбата между милиардери, която взриви интернет</p>

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Любопитно Преди 21 минути

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

<p>Може ли планът на Тръмп за мир в Украйна да проработи според Ердоган?</p>

Ердоган: Планът на Тръмп за мир в Украйна може да проработи

Свят Преди 37 минути

Ердоган подчерта, че международната общност трябва да покаже по-силна решителност за предотвратяването на по-нататъшна ескалация в конфликтните зони

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Свят Преди 45 минути

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения

<p>&quot;След Путин ще дойде друг Путин&quot;</p>

Игор Грецки: След Путин ще дойде друг Путин

Свят Преди 48 минути

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, казва политологът

<p>Дезинфекция във вилно селище &quot;Елените&quot;</p>

Дезинфекция на тротоари и улици във вилно селище "Елените"

България Преди 1 час

Обработката е проведена от общинското предприятие „БКСО“ с професионална техника и специализиран препарат

,

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

Любопитно Преди 1 час

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

България Преди 1 час

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Свят Преди 1 час

Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли и други, които са наградени с ямайския Орден за заслуги

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

България Преди 2 часа

Местните в село Поповица описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

България Преди 2 часа

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

България Преди 2 часа

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Любопитно Преди 2 часа

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

Доналд Тръмп

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Любопитно Преди 3 часа

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Напрежение в Ламанша - руски кораби под прицел на британския флот

Свят Преди 3 часа

Министерството на отбраната съобщи за 30% увеличение на руските кораби, „застрашаващи“ британските води през последните две годин

Всичко от днес

От мрежата

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Семейните драми около Гордън Рамзи се задълбочават! Скандали между родители, деца и бъдещи сватове

Edna.bg

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Edna.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Славия, стартовите 11

Gong.bg

Роналдо продължава да преподава: вкара уникален гол със задна ножица (видео)

Gong.bg

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Nova.bg

Двойно убийство в Пловдивско: Дядо застрелял внука си заради имот

Nova.bg