Австралия достави танкове "Ейбрамс" на Украйна за 245 млн. долара

А встралийското правителство обяви, че е доставило танкове M1A1 „Ейбрамс“ на Украйна като част от пакет от 245 млн. австралийски долара (прибл. 267 млн. лева), който ще помогне на страната да се защити срещу Русия, предаде Ройтерс.

Австралия, един от най-големите донори за Украйна извън НАТО, доставя помощ, боеприпаси и оборудване, откакто Москва нахлу в съседната ѝ страна през февруари 2022 г.

#Australia delivers Abrams tanks to #Ukraine for war with #Russiahttps://t.co/4S6ug2Gnm1 pic.twitter.com/YtitIOa2H5