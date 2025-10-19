Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

О тцепилата се територия Северна Кипър гласува с огромно мнозинство за смяна на досегашния лидер, който имаше подкрепата на турския президент Реджеп Ердоган.

Това съобщиха представители на избирателната комисия, предаде АФП.

Ще се зазида ли отново стената в Никозия?

Почти 63% от гласоподавателите в територията, чиято претенция за държавност е призната само от Турция, подкрепиха бившия премиер Туфан Ерхурман за следващ президент за сметка на избраника на Ердоган, Ерсин Татар, който получи 35% от гласовете.

Кипър е разделен от 1974 г., след турска инвазия предхождана от преврат в Никозия.

Нов президент в турски Кипър - нови проблеми

Международно признатата Република Кипър, членка на Европейския съюз, контролира южната част на острова, населена предимно с гърци.

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава.

Той заяви, че в изборите няма губещи и че „турско-кипърският народ е спечелил заедно“.

„Ще изпълнявам своите задължения, по-специално в областта на външната политика, в сътрудничество с Република Турция“, каза той, опитвайки се да успокои опасенията, че може да действа независимо от Анкара.

Ердоган поздрави Ерхурман в публикация в социалните мрежи и уточни, че Турция ще „продължи да защитава правата и суверенните интереси“.

Последният голям кръг от мирни преговори за постигане на споразумение за разделения статут на острова се провали в Швейцария през 2017 г.

Лидерите на двете страни се срещнаха през юли тази година в централата на ООН в Ню Йорк за преговори, които бяха определени като „конструктивни“ от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.