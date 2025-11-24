Самоубийствен атентат разтърси Пакистан, най-малко три жертви

Н ай-малко трима души загинаха при самоубийствен атентат срещу полицейски щаб в пакистанския град Пешавар, след като един атентатор се взриви, а втори беше застрелян от силите за сигурност, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Чули са се две експлозии, съобщи пакистанската полиция. Нападението е извършено от двама атентатори-самоубийци.

Началникът на полицията в Пешавар Саид Ахмад каза, че единият нападател е взривил своите експлозиви на главния вход на щабквартирата, а вторият е бил застрелян от полицаи близо до паркинг, съобщава АП.

По думите на полицейския началник бързата реакция на силите за сигурност е предотвратила повече жертви при атаката. Ситуацията е била овладяна бързо, е заявил началникът на полицията.

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението.

Смята се, че пакистанските талибани са били отговорни за предишни подобни атаки, посочва АП.

Нападението срещу полицейския щаб в Пешавар се вписва в дълга поредица от атаки срещу силите за сигурност в Пакистан, особено в провинция Хайбер Пахтунхва. Един от най-скорошните кървави инциденти беше атентатът в джамия в Пешавар през януари 2023 г., когато самоубиец се взриви по време на молитва. При този удар загинаха най-малко 100 души, повечето от които полицаи, и над 221 бяха ранени.

В отговор, властите незабавно започнаха широкомащабно разследване за установяване на причините за пробива в сигурността, а премиерът Шахбаз Шариф публично осъди нападението като "атака срещу Пакистан", подчертавайки националното значение на инцидента.По-назад във времето, през ноември 2009 г., Пешавар беше сцена на още едно координирано нападение срещу Междуведомственото разузнавателно управление (ISI), докато друг атентат порази полицейски участък в близкия град Бану.

В тези случаи талибаните поеха отговорност, обявявайки, че действията им са в отговор на сухопътни офанзиви, предприети от пакистанската армия в племенния район Южен Вазиристан. Тогава регионалният началник на полицията Малик Навид съобщи за десетки жертви и ранени, демонстрирайки бърза реакция на силите за сигурност.