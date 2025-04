Атака с хладно оръжие пред супермаркет в Германия, има ранени

Д вама души бяха тежко ранени при атака с нож пред супермаркет в Източна Германия, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Говорителка на полицията в град Кемниц каза, че е бил арестуван 23-годишен заподозрян.

По предварителна информация мъжът бил седнал снощи пред супермаркет в град Рохлиц на около 30 километра северно от Кемниц. Когато 59-годишна жена излязла от магазина, той я нападнал с нож.

#Germany - Knife attack



Arrest warrants issued for two seriously injured people after knife attack outside supermarket



An arrest warrant has been issued for the suspected perpetrator following the knife attack outside a supermarket in Rochlitz, Saxony. https://t.co/sIBmFfDZqY