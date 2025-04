2 април: Империята отвръща на удара и печели войната

А ржентина предявява териториални претенции към Фолклендски острови, намиращи се на 480 км от източния ѝ бряг, още от началото на XIX в., но Великобритания завзема островите през 1833 г., изгонвайки малкото аржентински жители, като впоследствие отхвърля всички претенции на Аржентина.

В началото на 1982 г. аржентинската военна хунта, водена от генерал-лейтенант Леополдо Галтиери прекратява преговорите с Великобритания и предприема настъпление срещу островите. На 2 април 1982 г. аржентински войски стъпват на фолкландска земя и бързо се справят с малкия гарнизон от британски пехотинци на островите. Те спазват заповедите си да не стрелят по британците, макар да губят хора от своя страна. На следващия ден аржентинската морска пехота завзема и остров Южна Джорджия. Към края на април Аржентина вече е стационирала повече от 10 000 войници на островите, макар повечето от тях да са зле обучени новобранци, които не разполагат с адекватно количество храна, дрехи и подслон за наближаваща зима.

Макар и изненадано от нападението, британското правителство незабавно отвръща на удара

и изпраща военни сили, които да възстановят британския контрол. Британците под ръководството на премиера Маргарет Тачър обявяват военна зона с радиус от 320 км около островите. Те бързо събира военноморска сила, центрирана около два самолетоносача. Корабите отплават от Портсмут на 5 април и получава подкрепления по пътя. Британските бойни кораби носят на борда си ядрено оръжие.

Във военната акция участват 28 000 британски войници. След сблъсъци, довели до 255 убити британци и 649 аржентинци, британците надделяват и си връщат островите. Конфликтът продължава 74 дни – на 14 юни аржентинските сили капитулират, като над 11 000 души са пленени от британците.

Ясер Арафат

На 2 април 1989 г. Ясер Арафат е избран за президент на самопровъзгласилата се палестинска държава. Той е още водач на Фатах и ръководител на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) от 1969 г., и един от тримата нобелови лауреати за мир за 1994 г.

Партизански водач, Арафат е смятан от палестинците и техните поддръжници за борец за свобода, а от САЩ, Израел и техните поддръжници — за терорист. В началото на 1990-те Арафат води поредица от тайни преговори и споразумения с Израел, които водят до договорите от Осло (1993). Според тях Палестина добива самоуправление за 5 години в Западния бряг и Ивицата Газа.

Папа Йоан Павел II

На тази дата през 2005 г. умира главата на Римокатолическата църква папа Йоан Павел II. Рожденото му име е Карол Юзеф Войтила, той е полски духовник, първият папа от славянски произход и първият папа след Адриан VI, който не е италианец.

Служи като папа от 16 октомври 1978 г. до смъртта си. Обявен е за блажен на 1 май 2011 г. от папа Бенедикт XVI. На 27 април 2014 г., първата неделя след Възкресение Христово, папа Йоан Павел II заедно с папа Йоан XXIII на тържествена церемония е канонизиран за светия от папа Франциск.

Карол Войтила

следва като млад в Ягелонския университет. Там изучава средновековна и модерна полска поезия, литературни текстове, чете пиеси и романи, учи руски, църковнославянски, латински. Той е интелектуален водач, рецитира стихове, играе в театъра. Войтила е бегач на дълги разстояния и много добър скиор. Когато настъпва краят на Втората световна война, Войтила подновява курсовете си във факултета по теология в Ягелонския университет. На 1 ноември 1946 г. той е ръкоположен за свещеник. Папа Павел VI го номинира за архиепископ на Краков на 13 януари 1964 г., а на 26 юни 1967 г. той е вече кардинал.

От началото на своето папство, което започва на 16 октомври 1978 г., папа Йоан Павел II е направил 102 папски посещения извън Ватикан и над 140 в Италия. Като епископ на Рим е посетил 301 от всичките 334 епархии. Никой друг папа не е събирал толкова много хора – на Генералните му меси в сряда са минали около 16 милиона богомолци, без да се броят извънредните и специални церемонии. За церемонията по посрещането на новото хилядолетие през 2000 г. се събират около 8 милиона богомолци. Има 38 официални визити, 650 аудиенции и срещи с държавни глави и 212 аудиенции с министър-председатели.

Папството му е белязано от един от най-известните атентати в историята

- този срещу самият него на 13 май 1981 г. на площад „Св. Петър“ във Ватиката. Тогава е прострелян почти смъртоносно от турчина Мехмет Али Агджа. Папата оцелява, а атентата хвърля тъмно петно върху България, след като треима българи са обвинени в участие в престъплението. Впоследствие те са оневинени, а през 2002 г. на посещение в страната ни самият папа казва, че никога не е вярвал, че България е замесена в покушението срещу него.

Още събития на 2 април: