Преместиха от болница в затвора заподозрения терорист в Австралия

А встралийската полиция е преместила от болница в затвора единствения оцелял терорист от смъртоносната стрелба в Бонди миналата седмица.

24-годишният Навид Акрам е бил в болница под полицейска охрана и е изправен пред множество обвинения, включително тероризъм и 15 убийства.

Полицията твърди, че въоръжените от Бонди са осъдили „ционистите“ във видео, преди да стрелят по евреи. Двама мъже, обвинени в извършването на смъртоносната масова стрелба на плажа Бонди миналата седмица, са записали видео, осъждащо „ционистите“, твърди полицията в съдебни документи, публикувани в понеделник.

Видеофайл, намерен в телефона на един от обвиняемите, показва двамата да седят пред знамето на „Ислямска държава“, да рецитират пасаж от Корана и правят изявления „относно мотивацията си за „атаката срещу Бонди“, се казва в полицейските документи.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в понеделник, че ще настоява за по-строги закони срещу речта на омразата и екстремизма след най-смъртоносната масова стрелба в страната от десетилетия.

„Няма да позволим на вдъхновените от ИДИЛ терористи да победят. Няма да им позволим да разделят обществото ни и ще се справим заедно с това“, каза Албанезе пред репортери.

„Необходими са ни спешност и единство“, каза той, призовавайки за двупартийна подкрепа за „създаване на утежнено престъпление за проповядване на омраза“ и други нови закони.