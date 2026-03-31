Арестуваха кмета на Бурса за корупция и създаване на организирана престъпна група

К метът на западния турски град Бурса Мустафа Бозбей, който е от редиците на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – е бил задържан по обвинения в създаване на организирана престъпна група и корупция, като в дома му е бил извършен обиск, съобщава в. „Джумхуриет“.

Арести в Турция във връзка с корупционното разследване, довело до ареста на Имамоглу

По информация на Главната прокуратура на Бурса в момента полицията извършва операция по същото разследване в окръзите Истанбул, Балъкесир, Диарбекир и Бурса, в рамките на която са издадени заповеди за арест на общо 59 души, голяма част от които бизнесмени и общински служители.

Сред лицата, за които прокуратурата е издала заповеди за арест са и жената, двамата братя и дъщерята на Бозбей.

Задържането на кмета на Бурса е част от последната вълна от арести в рамките на мащабната кампания на турските власти срещу общини, управлявани от опозиционната НРП. През последните дни при подобни операции бяха задържани редица общински служители от курортните градове Анталия и Мармарис, както и от анкарската община Етимесгут и от общината на западния турски град Ушак.

Вълната от арести идва на фона на продължаващия съдебен процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе задържан на 19 март 2025 г. и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от НРП, който започна на 9 март.

Според обвинителния акт на турската прокуратура, организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул.

Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.