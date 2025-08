Арестуваха инфлуенсърки, заснели видео пред горящ руски обект

Д ве инфлуенсърки бяха арестувани, след като публикуваха видео в TikTok, на което рапират пред горящ руски завод, съобщи The Sun .

Дашa Владимирoвна (21 г.) и Карина Евгеньевна (19 г.) бяха заснети как рапират пред горящия петролен склад на "Роснефт-Кубаньнефтепродукт" в Сочи, взривен при украинска атака с дрон.

На кадрите се вижда как двете жени се радват на удара, който руската противовъздушна отбрана не успява да предотврати.

Клипът беше публикуван със звук от песента Crimson Dawn на руския рапър Ендшпил.

Даша и Карина били придружени и от мъж, но не е ясно дали и той е бил задържан от полицията.

Разпространената от полицията заповед за издирване е посочила единствено двете жени.

"При мониторинг на интернет беше открита публикация, показваща две момичета, заснемащи видео на фона на пожар в Сочи", съобщиха от полицията, преди инфлуенсърките да бъдат идентифицирани.

"Полицията е започнала разследване, предприемат се мерки за установяване на самоличността на момичетата, а действията им ще бъдат правно оценени."

По-късно беше потвърдено, че двете жени са задържани. Проруски медии настояват те публично да се извинят за видеото, заснето в близост до летището в Сочи.

#Russian teens who filmed a #TikTok video with a burning oil depot in #Sochi in the background were detained by the police.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Qs6wIKzQW7 — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 4, 2025

Катерина Мизулина, на 40 години, ръководител на руската Лига за безопасен интернет и известна с морализаторската си роля, заяви:

"Млади хора снимат съдържание на фона на дронове, които летят над Сочи през нощта. Чудя се какво не е наред с инстинкта за самосъхранение? Не разбират ли, че това е просто опасно?"

Истинската причина за ареста обаче е възможното прославяне на украински удар на територията на най-големия руски курорт.

Москва все по-агресивно и крайно преследва действия в социалните мрежи, които могат да се тълкуват като изтъкване на успехите на Украйна във войната.

🇷🇺 The two young women and an unidentified man issued a formal apology on camera after being detained and taken to a police station for recording a social media video near the burning oil depot in Sochi district, shortly after a major Ukrainian drone attack struck the facility. https://t.co/Z28NwNPCrZ pic.twitter.com/zIxFTterTu — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) August 3, 2025

Украинският съветник Антон Герашченко иронично коментира:

"Руски зумъри се радват на горящия петролен склад в Сочи – ново място за селфита. Украинските сили за отбрана със сигурност ще се постараят да създадат колкото се може повече такива локации."

"Песента изразява търсене на посока, принадлежност и надежда чрез музиката и хип-хоп общността", каза източник.

"Тя отразява житейските трудности, копнежа по свобода и намирането на сила и идентичност чрез артистичното себеизразяване."

През изминалата нощ руските сили бомбардираха ключов мост, използван за военна логистика в украинския фронтови град Херсон.

Кадри показват как руски въздушен удар унищожава важния пътен мост над река Днепър, след като са пуснати две управляеми бомби.

Ударът повреди мост, свързващ града с квартал Корабел.

Официални лица съобщиха, че са засегнати и няколко жилищни сгради, включително висока кооперация.

Владимир Путин отказва да води мирни преговори и вместо това системно засилва нощните си въздушни удари, които скоро може да достигнат до 1000 на ден.

Губернаторът Олександър Прокудин призова жителите на район Корабел да се евакуират поради затруднения с логистиката и инфраструктурата.

🔥 Sochi on fire. Literally.



“Yoohoo! Second hit!” screams in the background

As drones strike a russian oil depot.



About 20 explosions, fuel tank ablaze,

Fire spreading fast.



Spa season’s over.

Welcome to the real heat. pic.twitter.com/iwAP99htQE — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) August 3, 2025

Той написа в Telegram:

"В резултат на вражеския въздушен удар логистиката е усложнена. Заради това ще бъде трудно да се доставя храна и други необходими неща."

Херсонска област, която се намира в непосредствена близост до окупирания от Русия Крим, е честа мишена на руски атаки.

Киев отвърна с мащабна атака с дронове, насочена към основния руски курортен град Сочи, където се предполага, че Путин възстановява един от своите дворци.

Над 120 пожарникари се опитваха да потушат пожара в петролното хранилище, предизвикан от атаката с дрон, съобщи губернаторът на региона Вениамин Кондратиев.

Според руската агенция РИА, в пламъци е бил резервоар с капацитет от 2000 кубически метра.

Около 30 огромни експлозии довели до масивен пожар във съоръжението, разположено близо до основното летище, което често се използва от руския президент.