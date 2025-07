Арестуваха двойка с 21 деца от сурогатни майки, подозират трафик

К алифорнийска двойка е обвинена в ръководене на предполагаема мрежа за трафик на хора, управлявана от сурогатни майки за бебета, в която са замесени най-малко 21 деца, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Гуоджун Сюан на 65 години и 38-годишната Силвия Джан бяха арестувани през май за тежко престъпление, свързано с застрашаване на деца, след като

полицаи нахлуха в дома им в Аркадия на стойност 4,1 млн. долара, първоначално реагирайки на съобщения за двумесечно бебе, претърпяло травматично нараняване на главата.

Вътре те откриха 15 деца на възраст между два месеца и 13 години. Други шест деца също бяха преместени в други домове. От общо 21 деца 17 бяха под тригодишна възраст. Всички деца, родени от сурогатни майки, бяха взети под попечителството на Департамента за деца и семейни услуги.

Cops seize 21 kids — including 17 toddlers — from California couple who had them all via surrogacy: ‘Smells of trafficking’ https://t.co/kHP9kyJxXZ pic.twitter.com/GTG7ULF5Tu

Сюан и Джан бяха обвинени в застрашаване на деца и неглижиране, свързани с бебето, намерено с травма на главата, и по-късно бяха освободени. Те не са обвинени в предполагаемата схема за трафик на деца от сурогатни майки.

Полицията е издала и заповед за арест на 56-годишната им бавачка Чунмей Ли, твърдейки, че охранителни камери в дома са разкрили, че Ли е малтретирала децата „вербално и физически“.

Въпреки че раждането на десетки деца чрез сурогатни майки не е незаконно, властите заявиха, че разследват стряскащата обстановка в дома.

Кали Фел, изпълнителен директор на неправителствената организация „Център за биоетика и култура“, каза пред ABC7, че макар двойката да не е нарушила закона, като е създала толкова много деца чрез сурогатни майки, ситуацията „мирише на трафик“.

Не е ясно с какво се занимава двойката, като публичните регистри показват, че те са свързани с редица инвестиционни фирми.

Лейтенант Колин Чиадло от полицията в Аркадия каза, че двойката „е поела законно настойничество над тези деца“, след като са родени чрез сурогатни майки, преди Ли да е малтретирала децата като тяхна бавачка. „Дисциплината, както вербална, така и физическа, беше дотолкова сурова, че подкрепяше убежденията, че в дома се случва малтретиране на деца“, каза Чиадло.

Полицията в Аркадия заяви, че ФБР се е присъединило към разследването им на

предполагаема масова операция за трафик на деца от сурогатни майки,

създадена и ръководена от Сюан и Джан.

Twenty-one children born via surrogacy have been taken from a Los Angeles couple as authorities investigate if they misled surrogate mothers across the U.S. @astoneabcnews reports. pic.twitter.com/kddNbAsNDE