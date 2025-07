Токсична „украса“: Над 200 деца са отровени с олово в китайска детска градина

П овече от 200 деца са приети в болница със симптоми на отравяне с олово в северозападен Китай, след като училищни готвачи са използвали негодна за консумация боя за украса на храна, предаде BBC.

Инцидентът е от детска градина в град Тяншуй, провинция Гансу. Осем души бяха арестувани, след като лабораторни тестове показаха, че проби от храната съдържат нива на олово до 2000 пъти над допустимата граница, определена от националните стандарти за безопасност.

Общо 233 деца от частната детска градина „Пейсин“ са с повишени нива на олово в кръвта, след като са консумирали сладкиши с фурми и царевични рулца с колбас, украсени с боя, за да изглеждат по-привлекателно.

Според изявление на полицията, директорът на детската градина е разпоредил на кухненския персонал да закупи боята онлайн. След като децата се разболели, персоналът се е опитал да прикрие случилото се, като е укрил остатъците от веществото. Властите съобщават, че боята е била ясно обозначена като „негодна за консумация“.

„Притеснявам се за дългосрочното въздействие на отравянето върху черния дроб и храносмилателната система на сина ми“, споделя един от родителите – г-н Лиу – пред BBC. Той завел детето си в болница в град Сиан, след като други родители също сигнализирали за здравословни проблеми. Лечението ще продължи поне десет дни и включва медикаментозна терапия.

Китайските държавни медии излъчиха кадри от охранителни камери, които показват как служители в кухнята добавят оцветител към храната. Експертизата установила, че сладкишите с червена фурма съдържат 1052 mg/kg олово, а царевичните рулца – 1340 mg/kg, при допустима норма от едва 0.5 mg/kg.

Директорът на детската градина и още седем души, включително основният инвеститор в частното заведение, са изправени пред разследване по подозрение в производство и разпространение на токсични храни.

