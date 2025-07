Ужас в Австралия: Едно изнасилено и осем малтретирани деца в детски центрове

О коло 1200 деца са призовани да се подложат на тестове за инфекциозни заболявания, след като служител в детски център в Мелбърн беше обвинен в поредица от престъпления, включително изнасилване на дете, съобщава Би Би Си (BBC).

Джошуа Дейл Браун беше арестуван през май и е изправен пред 70 обвинения, като полицията твърди, че е малтретирал осем деца – включително петмесечно бебе – между април 2022 г. и януари 2023 г.

26-годишният мъж е работил в 20 детски центъра от 2017 г.

насам, което е накарало местните здравни власти да уведомят родителите на всички деца, които може да са били под негова грижа, като препоръчват много от тях да бъдат тествани като „предпазна мярка“. Браун, който все още не пледирал невинен или виновен по обвиненията, е задържан под стража и трябва да се яви в съда в Мелбърн през септември.

Осемте деца – всички под петгодишна възраст – за които полицията твърди, че са били наранени, са посещавали Центъра за ранно обучение Creative Gardens в Пойнт Кук, в югозападната част на Мелбърн.

More than 1200 families have been urged to test their children for infectious diseases after a childcare worker was charged over dozens of alleged sexual assaults against children as young as five months > https://t.co/52iXemNpM8 pic.twitter.com/I1ydekCMtM