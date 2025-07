Instagram погрешно обвини потребители в нарушаване на правилата за сексуално насилие над деца

П отребители на Instagram разказаха пред BBC за „изключителния стрес“, който са преживели, след като акаунтите им бяха погрешно деактивирани от платформата по обвинения в нарушаване на правилата ѝ срещу сексуална експлоатация на деца.

BBC се свърза с трима души, на които компанията майка Meta първоначално съобщила, че профилите им са окончателно премахнати. След като случаите им били представени пред медиите, акаунтите им бяха възстановени.

„Не можех да спя, чувствах се изолиран и подложен на огромен натиск. А обвинението – макар и грешно – тежеше над мен като облак“, споделя един от потърпевшите пред BBC News.

Meta отказа да коментира случая.

Над 100 сигнала до BBC

Повече от 100 души се свързаха с BBC, твърдейки, че са били неправомерно блокирани от Meta. Някои съобщават за финансови загуби след загубата на достъп до бизнес акаунтите си, докато други споделят болката от това, че вече нямат достъп до години лични снимки и спомени. Мнозина подчертават негативното въздействие върху психичното им здраве.

Над 27 000 души са подписали петиция, в която се обвинява системата за модериране, управлявана от изкуствен интелект (AI), че грешно маркира потребителите и че процесът по обжалване е крайно неефективен.

Хиляди потребители обсъждат темата във форуми в Reddit, като мнозина споделят за преживени несправедливи блокирания.

Meta призна за проблем, свързан с Facebook групи, но отрича да има по-широк мащаб на грешки в платформите ѝ.

„Огромен шок и безсилие“

BBC промени имената на интервюираните, за да защити тяхната самоличност.

Дейвид от Абърдийн, Шотландия, е блокиран от Instagram на 4 юни. Причината, посочена от платформата – нарушение на правилата за съдържание, свързано със сексуална експлоатация на деца, насилие и голота. Той подал жалба същия ден, но акаунтите му в Instagram, Facebook и Messenger били окончателно деактивирани.

В Reddit той открил, че стотици други също са били обект на същите обвинения.

„Загубих над 10 години съобщения, снимки и публикации – всичко това заради едно абсурдно и клеветническо обвинение“, казва той пред BBC. „От Meta получих само автоматични, безлични отговори. До днес не знам какво точно съм нарушил.“

„Не можех да говоря открито дори със семейството си – кой би повярвал, че това е просто грешка, а не реално обвинение?“ добавя Дейвид.

След като BBC повдигна случая му пред Meta на 3 юли, акаунтът му бе възстановен в рамките на часове. В съобщение до него, видяно от BBC, от компанията се извиняват: „Съжаляваме за грешката и че не можахте да използвате Instagram известно време. Понякога трябва да предприемем действия, за да защитим общността.“

„Това бе огромна тежест, която падна от плещите ми“, казва Дейвид.

Удар върху репутацията

Фейсал, студент от Лондон, също е блокиран на 6 юни. Подобно на Дейвид, и неговият акаунт във Facebook е засегнат. Младият мъж тъкмо започвал кариера в сферата на изкуствата и изкарвал доходи от поръчки чрез Instagram, когато акаунтът му бил неочаквано спрян.

„Не разбирам какво се случва. Обвинението е не само невярно, ами и съсипващо – отрази се силно на психичното ми здраве“, казва Фейсал.

След намесата на BBC, Meta възстановява профилите му пет часа покъсно – с абсолютно същото съобщение, което е получил и Дейвид.

„Облекчен съм, но все още съм притеснен. Какво ще стане, ако някой ден ми направят проверка на миналото? Ще се появи ли това?“ споделя той.

AI, който сбърква – и не носи отговорност

Третият потърпевш, Салим, също съобщава за същата ситуация. Той твърди, че жалбите му са били напълно игнорирани и изразява тревога от това, че автоматизирана система може да „обяви обикновен човек за престъпник“. Бизнес акаунтите му също били засегнати.

Няколко дни по-късно, след разследване от BBC, профилите му също са възстановени.

Какво всъщност се обърка?

Instagram removed this photo of a dog, citing it violated their guidelines because of “nudity or sexual activity.” The account appealed and Instagram “reviewed” the appeal, but then said it still was nudity and sexual activity pic.twitter.com/iXJCaBlbzD