Свят

Арестуваха българин по грешка в Лондон

24-годишният Александър Ангелов от Русе е задържан на летище „Станстед“ след объркване с издирван друг човек

8 ноември 2025, 08:55
Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария

Тръмп обмисля да даде руски петрол на Унгария
Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция

Въпреки критиките: SHEIN предизвиква огромен интерес във Франция
Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

Орбан замина за Вашингтон, ще разговаря с Тръмп

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"
Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI
Румъния иска своя дял от европейската отбрана

Румъния иска своя дял от европейската отбрана
Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция
Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

С лед кратка екскурзия в Лондон Александър от Русе е готов да се прибере у дома. Точно преди полета от летище „Станстед“ за София,  обаче младият мъж е задържан по грешка. Причината е, че британските власти издирвали друго лице със сходно име.

„При проверката на бордната карта и на паспорта машината започна да мига в червено и ме изведоха четирима-петима униформени. Казаха ми, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех за такава“, разказва Александър.

Така започва близо двудневният му престой в ареста.

„Казаха ми, че няма да се кача на самолета и трябва да изчакам, за да ме отведат в съда. Подозирам, че изобщо не са проверили документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите ми вещи“, споделя още той.

Първото му желание е да се свърже с родителите си, но получава отказ.

„Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Стоях там 25 часа, без да ям. Бях объркан и шокиран, мислех какво ли си представят близките ми“, разказа Александър пред NOVA.

Приятелят му, който пътува с него, успява да извести семейството едва след като се прибира в България.

Междувременно Александър е изправен пред съд във Великобритания.

„Питаха ме за имената и датата на раждане. Моите не съвпадаха. Видях, че издирваният човек е роден в друга година и дори се различава една буква в имената ни.“

След кратко заседание младият мъж е преместен в друго районно, където разбира и причината за объркването. Едва след повторна проверка става ясно, че задържаният няма никаква прилика с издирваното лице.

„Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Накрая ми взеха и отпечатъци, за да се уверят“, разказва мъжът.

След 40 часа неяснота Александър е освободен и се прибира у дома. Той обаче споделя, че ще търси обезщетение за преживяното.

„Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се предотврати още на летището, ако просто бяха проверили личната ми карта.“

Семейството му се е опитало да потърси съдействие от българското посолство в Лондон, но отговор е дошъл едва след освобождаването му.

В отговор до медиите Министерството на външните работи посочи:

„Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Защитата на правата и законните интереси на българските граждани в чужбина е приоритет в работата на МВнР. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Йотова: Ако загубим

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Появи се мистериозен звуков сигнал, записан в черната кутия на разбилия се самолет в САЩ

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

Любопитно Преди 27 минути

Страшните филми могат да бъдат идеалната терапия по време на тревожни моменти

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

България Преди 1 час

Обвиненията срещу него са две - за умишлено причиняване на смърт и за нелегален трафик

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на с. Ягода

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

България Преди 3 часа

В селото е обявено бедствено положение и се говори за смяна на водопровод

Самолетна повреда обърка пътуване на германския външен министър до Колумбия

Самолетна повреда обърка пътуване на германския външен министър до Колумбия

Свят Преди 3 часа

Йохан Вадефул реши да ползва пътнически полет

Чужденци алармират за брутално насилие над кучета в Добричко (ВИДЕО)

Чужденци алармират за брутално насилие над кучета в Добричко (ВИДЕО)

България Преди 4 часа

Германци и англичани апелират да спрат издевателствата над четириногите

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Защо Кристиан от “Игри на волята” остави живота си в Ню Йорк, за да се върне в малкото селце Аканджиево? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

България Преди 5 часа

Издирването на 20-годишното момиче продължава

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Мащабна руска атака срещу украинската енергийна система, има жертви

Свят Преди 5 часа

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при нападение срещу град Днепър

<p>Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд</p>

Почина режисьорът на филмa за Джеймс Бонд Лий Тамахори

Свят Преди 5 часа

Той си е отишъл на 75-годишна възраст

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Бермудският триъгълник и реалността зад суеверието

Любопитно Преди 6 часа

Бермудският триъгълник е спечелил известност с мистериозните си изчезвания на кораби и самолети

.

Тази категория хора е най-уязвима към грипа: Кой понася най-трудно вируса

Любопитно Преди 6 часа

Грипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група

<p>&bdquo;Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра&ldquo;</p>

„Само да знаехте колко е прекрасно там горе... там искам да умра“ - обречените опити за достигане на Северния полюс

Любопитно Преди 6 часа

Преди човечеството да достигне Северния полюс за първи път, се е смятало, че той е открито море

8 ноември: Кралска корона за България

8 ноември: Кралска корона за България

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

Архангеловден е - почитаме пазителя на човешките души

България Преди 6 часа

Вижте кой празнува имен ден днес

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

Необичайно топло за ноември: До 22 градуса, но и дъжд през уикенда

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Ирина Тенчева с разказ за майчинството, чудесата в живота и промяната на Иван

Edna.bg

Кои зодии са най-подходящи за любовна връзка със Скорпиона

Edna.bg

НА ЖИВО: Тотнъм Хотспър - Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

Клоп за Гуардиола: Ти беше и оставаш вдъхновение за всички нас

Gong.bg

Шофьор е с опасност за живота след верижна катастрофа на „Тракия”

Nova.bg

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

Nova.bg