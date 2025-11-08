Арестуваха българин по грешка в Лондон

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

С лед кратка екскурзия в Лондон Александър от Русе е готов да се прибере у дома. Точно преди полета от летище „Станстед“ за София, обаче младият мъж е задържан по грешка. Причината е, че британските власти издирвали друго лице със сходно име.

„При проверката на бордната карта и на паспорта машината започна да мига в червено и ме изведоха четирима-петима униформени. Казаха ми, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех за такава“, разказва Александър.

Така започва близо двудневният му престой в ареста.

„Казаха ми, че няма да се кача на самолета и трябва да изчакам, за да ме отведат в съда. Подозирам, че изобщо не са проверили документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите ми вещи“, споделя още той.

Първото му желание е да се свърже с родителите си, но получава отказ.

„Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Стоях там 25 часа, без да ям. Бях объркан и шокиран, мислех какво ли си представят близките ми“, разказа Александър пред NOVA.

Приятелят му, който пътува с него, успява да извести семейството едва след като се прибира в България.

Междувременно Александър е изправен пред съд във Великобритания.

„Питаха ме за имената и датата на раждане. Моите не съвпадаха. Видях, че издирваният човек е роден в друга година и дори се различава една буква в имената ни.“

След кратко заседание младият мъж е преместен в друго районно, където разбира и причината за объркването. Едва след повторна проверка става ясно, че задържаният няма никаква прилика с издирваното лице.

„Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Накрая ми взеха и отпечатъци, за да се уверят“, разказва мъжът.

След 40 часа неяснота Александър е освободен и се прибира у дома. Той обаче споделя, че ще търси обезщетение за преживяното.

„Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се предотврати още на летището, ако просто бяха проверили личната ми карта.“

Семейството му се е опитало да потърси съдействие от българското посолство в Лондон, но отговор е дошъл едва след освобождаването му.

В отговор до медиите Министерството на външните работи посочи:

„Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Защитата на правата и законните интереси на българските граждани в чужбина е приоритет в работата на МВнР. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“