Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

8 ноември 2025, 16:40
С едмица преди големия финал на Big Brother 2025 четирима съквартиранти се борят за оставане в Къщата. Тази вечер по време на студиото на живо от 21:00 ч. по NOVA бизнес дамата Елена, бившият военен Стоянов, ловецът на духове Стефан или педагожката Ебру ще се раздели с приключението на живота си и мечтата да грабне наградата от 100 000 лева.

Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще напусне вълнуващия социален експеримент. Миналата седмица през прага на Big Brother излезе тираджията Калин, а диджеят Иван беше изгонен заради неприемливо поведение.

Източник: NOVA

В специален епизод на “Голямата сестра” поп фолк дивата Атижа, която беше финалист в Big Brother 2024, коментира номинираните съквартиранти. Тя разказва открито за отношенията си с участниците от нейния сезон и за връзката си със звездата Азис. Какво любопитно има да сподели Атижа за първия изгонен - Мути? Гледайте в епизода, който вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

В лайв студиото на хитовия формат коментатори ще бъдат психологът на Big Brother Ани Владимирова, топ моделът Олга Модева, тв водещият Стефан Николов и панелистът от “На кафе” Георги Блажев.

Кой ще се раздели с мечтата си да изгаси последен лампите в Къщата? Гледайте студиото на живо от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Биг Брадър 2025 Риалити шоу Финал на Big Brother Съквартиранти
