Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари

8 ноември 2025, 14:59
Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал
Източник: AP/БТА

Ж илищна сграда в германския град Волфенбютел, провинция Долна Саксония, беше почти напълно разрушена при експлозия. 

Двама от обитателите ѝ бяха ранени, а 83-годишен мъж се води безследно изчезнал.

Сигналът за инцидента е подаден в петък вечер от местни жители.

Според противопожарната служба взривът е проехтял на голямо разстояние и над сградата се е образувал гъст дим, който също се е виждал отдалеч. Част от постройката е била обхваната от пламъци, но пристигналите малко по-късно огнеборци са успели да ги потушат.

Полицията заяви, че 24 обитатели на сградата са получили помощ на място, а двама ранени са били откарани в болница. Един пожарникар е пострадал от вдишване на дим и също е бил хоспитализиран.  

Съседните жилищни сгради в момента са необитаеми, като за две от тях има опасност да се срутят.

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари.

Спасителните екипи продължават внимателно да разчистват отломките с багер и кран.

Източник: БТА/Николай Велев    
