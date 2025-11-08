Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Н ов зрелищен кастинг дуел очаква зрителите на приключението “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Своето голямо завръщане на Арената ще направи финалистът от шестия сезон на надпреварата Калоян Цветанов, който се е устремил към нова победа на бойното поле. При успех той ще се класира за All Starts сезонa на предаването.

Своята мечта за участие в екстремното риалити ще опита да сбъдне състезателят по бодибилдинг Маским Мерджанов, когото Калоян подготвя за предизвикателствата на Дивия север. Ако успее да надвие своя наставник, Максим ще си осигури място в следващия сезон на надпреварата.

В напрегнатия сблъсък ще вземе участие и любителят на силни усещания Мирослав, който вчера спечели елиминационната битка по безапелационен начин. Правилно предположение за победител днес ще донесе на Безименните възможността да пленят един от Феномените. Грешка в преценката обаче ще ги обрече на нова седмица на лишения на Блатото.

Ще успее ли Калоян да се присъедини към звездния отбор? И кого ще избере Мирослав за свой фаворит? Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

